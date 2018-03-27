مساعدات إنسانية لليمن و قنابل عنقودية للسعودية

احمد كاظم

أمريكا و بريطانيا و فرنسا و المانيا على راس قائمة الدول التي تجهز الخليج الإرهابي بقيادة السعودية بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا لقصف المستشفيات و المدارس و البيوت في اليمن.

قصف المرضى و النساء و الأطفال في اليمن وثّقته منظمة أطباء بلا حدود و و منظمات شريفة اخرى.

دول الغرب (الديمقراطية) المنافقة طلبت من السعودية (تخفيف الحصار على اليمن لأرسال مساعدات انسانية و لكنها لم تقرر إيقاف (مساعداتها) من القنابل العنقودية المحرمة دوليا للسعودية.

الدول الأربع المنافقة احتضنت التحالف العربي العبري الاسلامي المسيحي في الحرب على اليمن بحجة ان حكومة اليمن الفاسدة معترف بها دوليا بسبب الرشاوى.

المنظمات الإنسانية الشريفة تصف وضع المواطنين اليمنيين بالكارثة من جراء القصف المتعمد للمدن و البيوت و المستشفيات و المدارس و مع ذلك استمرت الدول المنافقة بتزويد التحالف الخليجي بالأسلحة المحرمة.

اخر صفقة سلاح عقدها ترامب بقيمة 400 مليار دولارا للسعودية لتستمر بتدمير اليمن و قتل الأبرياء و اخر صفقة عقدتها تيريزا مي قبل ايام عندما انحنت الى ركبتيها لتقبل يد ابن الملك سلمان..

دول الغرب التي اسلحتها تقتل الابرياء في اليمن جنّ جنونها لان الحوثيين اطلقوا صواريخ على آل سعود في ذكرى خرب التحالف الخليجي الاسلامي العبري المسيحي على اليمن.

ختاما: يا دول الغرب المنافق لولا بيع قنابلكم العنقودية المحرمة للحكم الوهابي في الخليج لما احتاج الابرياء في اليمن الى مساعدات انسانية.

ملاحظة: المنافقون الصامتون عن القنابل العنقودية و يهرجون عن صاروخ ايراني.

الغرب بقيادة امريكا.

الامم المتحدة بقيادة امينها العام.

منظمة العفو الدولية التابعة للمخابرات البريطانية.

هيومن رايتس ووش التابعة للمخابرات الامريكية.

الاعلام السعودي المأجور العربي كالحدث و العربية و الشرقية.

الاعلام الغربي الماجور ال بي بي سي و رويترز و الحرة.

معاهد الدراسات الامريكية المأجورة.