مسلحو داعش يقتلون مختارين اثنين في جلولاء

قتل مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش، الليلة الماضية، مختارين اثنين في ناحية جلولاء.

وقال مدير أمن ناحية كولجو التابعة لقضاء كفري، سمكو علي، إنه “في منتصف الليلة الماضية، اقتحم مسلحو تنظيم داعش منزل مختار قرية أم حنطة، إبراهيم علي غيدان، حيث قتلوه مع نجله (حسين)”.

وأضاف أن “ابنة المختار أيضاً وتبلغ من العمر 13 عاماً، أصيبت بجروح، جراء الطلقات النارية، وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

من جانبه، قال قائممام خانقين، محمد ملا حسن، إن “مسلحي داعش اقتحموا الليلة الماضية، قرية شيخ باوة حيث قتلوا المختار”.

وأكد ملا حسن حادث مقتل قرية أم حنطة لكنه نفى مقتل نجله، مشيراً إلى أنه تعرض للاختطاف من قبل مسلحي التنظيم.