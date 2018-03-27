معصوم والنجيفي يؤكدان ضرورة ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في كافة مناطق العراق

اكد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، ونائبه اسامة النجيفي، اليوم الاثنين، على ضرورة ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في كافة مناطق العراق.

وذكر بين للمكتب الاعلامي، ان “معصوم استقبل اليوم، نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد وموضوع الانتخابات المقبلة، فضلا عن سبل تعزيز وحدة الصف والتآلف وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في كافة مناطق العراق”.

واضاف انه تم “التأكيد على ضرورة مواصلة اعادة النازحين الى مناطق سكناهم والعمل على اعادة اعمار المناطق المحررة، وتوفير العيش الكريم لكافة المواطنين مع توفير الامن والاستقرار في البلاد”.