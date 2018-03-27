“مفوضية الانتخابات”: تم توزيع 70% من بطاقات الناخبين في الموصل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، “استمرارها بتوزيع البطاقات الإلكترونية بين الناخبين في الموصل، وتأجيل عملية التسجيل البايومتري”.

وأفادت المفوضية بأن “نسبة إقبال المواطنين على تسلم بطاقة الناخب في الموصل، وصلت إلى نحو 70 %”.

إعلان مفوضية الانتخابات يأتي في وقت نظم خلاله مكتب انتخابات الأنبار بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيين في المحافظة، ندوة تثقيفية حول عملية توزيع بطاقة الناخب الإلكترونية وآلية عمل جهاز تسريع النتائج.

وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية، كريم التميمي، في بيان، إن “المفوضية قررت الاستمرار بتوزيع بطاقات الناخب الإلكترونية في الموصل وتأجيل عملية التسجيل البايومتري فيها”.

ولفت التميمي إلى أن “تسلم البطاقة بالإنابة سيكون عن طريق رب الأسرة فقط”، مشيراً إلى أن “إجراء المفوضية هذا يأتي من أجل تسهيل إجراءات تسلم البطاقة الإلكترونية للناخب وزيادة وتيرة العمل لتوزيع أكبر عدد ممكن للناخبين بغية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.