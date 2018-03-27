“مفوضية الانتخابات” تُكذب الأنباء التي تتحدث عن بيع وشراء بطاقات الناخب الإلكترونية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن بيع وشراء بطاقات الناخب الإلكترونية”.

ونشرت المفوضية بياناً قالت فيه إن “تناول عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار متعددة بعضها مفبركة تتحدث عن بيع وشراء بطاقات الناخب تحمل طابعاً يسهم في التشويش على إرادة الناخب والعملية الانتخابية برمتها”.

وتابع بيان المفوضية أن “تلك الأخبار تسهم في زعزعة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وضرب استعدادات المفوضية وإجراءاتها المتينة التي تعمل على توفيرها لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية من خلال استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة التي ستكون سبباً مهماً في تعزيز ثقة المواطن بالانتخابات، فضلاً عن الحد ممن يسعى لتعكير صفو العملية الانتخابية ومحاولاتهم للتزوير”.

مشيرةً إلى أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووفق قانون الانتخابات والأنظمة والإجراءات توصي المواطنين كافة والناخبين وشركائها في العملية الانتخابية من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بتوخي الحذر والانتباه للكثير من الحالات الشاذة التي تسعى للتشويش على العملية الانتخابية، وإظهار المفاسد من خلال بعض المسيئين الذين يعملون بشكل ممنهج مستغلين عدم دراية بعض المواطنين بالأنظمة والإجراءات التي وضعتها المفوضية، والإتجار بأصوات الناخبين من أجل الحصول على الأموال الحرام”.

كما أكدت أنها “ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين كافة والناخبين بشكل خاص من هؤلاء السراق والفاسدين، وستتخذ الإجراءات التي نص عليها قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، المعدل في فصله السابع (الجرائم الانتخابية) ومادته ( 32 أولاً وسابعاً) والمادة (33 أولاً وثانياً)”، موضحة أن “هذه المواد التي وضعها القانون ستكون كفيلة بمعاقبة كل من يحاول العبث بصناديق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو وثائق أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية”.

يذكر أن عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية نشرت معلومات بشأن “بيع وشراء بطاقات الناخب الإلكترونية من خلال جهات سياسية”، وهو ما تنفيه مفوضية الانتخابات جملةً وتفصيلاً.