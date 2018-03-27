مقتل عنصر بالحشد العشائري واصابة اخرين بهجوم لداعش بكركوك

اقدم مسلحو داعش على قتل عنصر من الحشد العشائري بهجوم مسلح قرب كركوك.

وابلغ مصدر امني ان مسلحي داعش هاجموا بعد منتصب ليلة امس مفرزة تابعة للحشد العشائرية لواء 56 بقيادة الشيخ ميثم الحمداني في قرية باجوان بكركوك.

واضاف ان الهجوم اسفر عن مقتل عنصر من الحشد يدعى راجي احمد فهد واصابة ثلاثة اخرين.

وكثف تنظيم داعش مؤخرا هجماته قرب كركوك، ونشر قبل ايام صوراً لإعدام 13 عنصراً من الحشد الشعبي، حيث ادعى التنظيم عبر وسائله الدعائية أن مسلحيه قتلوا وجرحوا خلال فترة ما بين 19 شباط و21 اذار 103 من عناصر القوات الحكومية، بمن فيهم ضابط برتبة ملازم وآمر فوج، وأسروا 13 آخرين، علاوة على تدمير أكثر من 12 عربة عسكرية وحافلة وصهريج نفطي.

واثر ذلك، ابلغ قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء معن السعدي امس الاثنين، نشر قوات تابعة للجيش العراقي في المواقع التي ازدادت فيها خروقات أمنية في الطريق الرابط بين بغداد وكركوك.

ورجح السعدي ان “تقل الخروقات الارهابية بنسبة 80%”، مضيفاً “قد لا تنقطع هذه الخروقات بسبب وجود بؤر ارهابية جاري القضاء عليها”.