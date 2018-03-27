مقتل 14 مسلّحاً خلال عمليّة أمنيّة بين صلاح الدين ونينوى

أعلن الحشد الشعبي، مقتل 14 إرهابيّاً وتدمير ثلاث مضافات خلال عملية أمنية مشتركة استهدفت “موقعاً رئيساً” للمسلحين بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

ونقل بيان للحشد عن آمر فوج المهمات الخاصة في اللواء 50 جاسم البزوني، الإثنين، قوله، إن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية ممثلة بقيادتي عمليات صلاح الدين ونينوى نفذت عملية أمنية مشتركة استهدفت منطقة زور الكنعوص التي تقع بين قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومنطقة إمام غربي بمحافظة نينوى التي تعتبر موقعاً رئيساً لداعش بعد تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك والساحل الأيسر لقضاء الشرقاط”.

وأضاف البزوني، أن “العملية أسفرت عن مقتل 14 داعشياً، بينهم 12 إرهابياً قتلوا بقصف جوي لطيران الجيش العراقي، فضلا عن تدمير ثلاث مضافات وأنفاق وقتل من كانوا بداخلها من الدواعش المجرمين”.

وأشار البزوني إلى أن “العملية أسفرت ايضا عن العثور على منصات صواريخ وهاونات وأسلحة خفيفة”، مشيرا إلى أن “اللواء 50 فقد أحد مقاتليه وهو الشهيد البطل مروان علي الذي نال شرف الشهادة أثناء العملية”.

وفي سياق آخر، ضبطت قوات الحشد الشعبي، الإثنين، عدداً من عجلات الدواعش بعملية دهم وتفتيش في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة.

وقال الحشد الشعبي في بيان، إنّ “قوات من اللواءين 110، و23 في الحشد الشعبي انطلقت بعملية دهم وتفتيش لأوكار داعش في ناحية السعدية (63 كم شمال شرقي بعقوبة)”.

وأضاف إن “القوات انطلقت بناءً على معلومات استخبارية للبحث عن فلول داعش”، مؤكداً أن “العملية أسفرت حتى الآن عن ضبط عدد من العجلات التابعة لداعش، وتدمير مضافة للتنظيم الإجرامي”.

يذكر أنّ مناطق ديالى تشهد بين الحين والآخر تحركاً للخلايا النائمة التي تنفذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية، ما يستدعي القيام بعمليات لردع واعتقال عناصر هذه المجاميع.