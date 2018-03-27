نائب سابق: العراق مدين بـ 132 مليار دولار بفوائد سنوية تبلغ 7 مليارات دولار

كشف عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، عن حجم الفوائد التي يدفها العراق سنويا عن القروض التي قدمتها الدول المانحة، محذرا من تحول هذه القروض الى اعباء على الاجيال اللاحقة.

وقال عبد اللطيف إن “مجلس النوّاب فشل في تقديم معالجة حقيقة للوضع الاقتصادي للعراق، ورؤية واضحة لمعالجة خطط التنمية القومية في مكافحة البطالة والفقر في البلاد”.

وأضاف: “لا توجد ايضا في البلاد رؤية اقتصادية تتعلق بقطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار”، مبينا أن “مديونية العراق وصلت الى 132 مليار دولار”.

وعن حجم الفوائد المترتبة جراء اقتراض العراق اموالا من الدول المانحة، لفت عبد اللطيف إلى أن “الدول التي قدمت قروض للعراق مقابل فوائد سنوية بحجم 7 مليارات دولار”، مؤكدا أن “القروض والفوائد بدأت تتضخم كديون على الاجيال القادمة”.

يشار الى أن العراق استحصل مؤخرا، في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد بالكويت في (11 شباط الماضي)، على 9.5 مليار دولار، من أجل إعمار المناطق المحررة من تنظيم “داعش”.

يذكر أن العراق يواجه أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إلى جانب ضبط الأمن في البلاد بعد انتهاء العمليات العسكرية التي خاضها ضد تنظيم داعش، ما يتطلب إنفاق ملايين الدولارات.