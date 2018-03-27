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نادي الشرطة ينهي خدمات البرازيلي باكيتا بـ”التراضي”

انهت أدارة نادي الشرطة الرياضي عقد مدرب فريقها الكروي البرازيلي ماركوس باكيتا بالتراضي بين الطرفين بعد أن تنازل الأخير عن قيمة الشرط الجزائي بالكامل بالمقابل منحت أدارة الشرطة راتبا شهرا أضافيا أكراماً لتعامل المدرب الأحترافي والتزامه المهني والأخلاقي مع النادي.

وقال أمين سر النادي علاء بحر العلوم ان أدارة النادي انهت كافة المتعلقات المالية الخاصة بالمدرب والأمور القانونية الأخرى حيث تواجدَ التعامل الحسن من قبل الطرفين لأنهاء جميع لتفاصيل العقد.

يُذكر ان البرازيلي باكيتا قاد فريق الشرطة في 19 مباراة من الدوري العراقي الممتاز فاز في 11 منها وتعادل في 6 وانهزم في أخر مباراتين.(النهاية)

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