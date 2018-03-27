نوع من الخل يحارب الآم البطن والانتفاخ

كشفت مجلة “فرويندين” الالمانية، ان خل التفاح صديق للمعدة، حيث يعمل على تنشيط الهضم ويحارب آلام البطن والانتفاخ، لكنها حذرت من تناول كميات كبيرة منه بصورة نقية.

وذكرت المجلة التي تعنى بالصحة والجمال، ان “خل التفاح يساعد أيضاً على ضبط العصارة الهضمية، فيخفف من الشعور المزعج بحرقة المعدة، كما انه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ويحارب بكتيريا الأمعاء الضارة”.

واوضحت، ان “خل التفاح يعد منجماً من المعادن، فهو يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد، ومن ثم فهو يعد مفيداً أيضاً للمفاصل والغضاريف”.

وحذرت المجلة من أن تناول كمية كبيرة من خل التفاح النقي قد تترتب عليه آثار سلبية لذا ينبغي تخفيفه بإضافة ملعقة منه إلى كوب ماء.

ا.ح