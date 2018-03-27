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هذه الأعراض تنذر بسرطان المبايض!

أوردت مجلة “فرويندين” الألمانية أن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بسرطان المبايض، مثل النزيف في غير موعد الدورة الشهرية أو بعد بلوغ مرحلة انقطاع الطمث أو الرغبة الملحة في التبول.
وأضافت المجلة في موقعها الإلكتروني أن هناك أعراض أخرى غير مميزة تشير لسرطان المبايض، مثل مشاكل الهضم المفاجئة والمستمرة أو تكرار الشعور بالامتلاء والانتفاخ.
وأشارت “فرويندين” إلى أن هناك عوامل ترفع من خطر الإصابة بسرطان المبايض، وهي: البدانة الشديدة والعلاج الهرموني في مرحلة انقطاع الطمث، وكذلك وجود حالات إصابة بسرطان المبايض أو سرطان الثدي في العائلة.
لذا ينبغي على المرأة استشارة طبيب أمراض النساء على وجه السرعة، إذا انطبق عليها أحد هذه العوامل أو إذا لاحظت الأعراض سالفة الذكر؛ لأن الاكتشاف المبكر لسرطان المبايض يساعد على الشفاء منه في أكثر من 90% من الحالات.

المصدر : د ب أ

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