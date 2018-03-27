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همسات كونية(182) لماذا فشلت أكثر المراكز و المساجد في تأدية رسالتها؟ في الهامش

هَمَساتٌ كَوْنيّةٌ(182)
ألهَمْسَةُ آلكونيّةُ آلسّابقة(181)؛ أكَّدْتُ فيها على إعمار ألقلوب لا كسِرها كما يفعل معظم – إنْ لم أقل كلّ البشر و بشكل عفوي للأسف حتى الأزواج و آلأخوة وآلأصدقاء فيما بينهم, بسبب آلجّهل و آلحسد و آلتّكبر و قلّة الحياء و التمسك بظاهر الدّين و التخضّع للحكومات الفاسدة المتحاصصة لأجل الأنخراط في”آلدّمج” بمعنييه(الأنكليزي و العربي) و حالة ألنّفاق و آلضّياع التي إبتلوا بها حتى فقدوا بوصلة الحقّ في وجودهم و بداخل مساجدهم و مراكزهم و أحزابهم فأصبحت مراكز للتّنفر وآلأنحراف و الأبتعاد عن جوهر الدّين و التمسك بآلقشور و التقاليد(1) فإستكانوا في الحالة البشريّة – ألمادّية التي جعلتهم بآلقوة يلهثون و يتشبثون بكل وسيلة و فرصة أو عملٍ جراحيّ لتجميل وجوههم و أجسامهم و تعديل مظاهرهم من دون قلوبهم(2), يضاف لهذا الفساد ألأعباء الثّقيلة ألّتي أوجبت عليهم كعبيد مُقنّنين و مُعبّئين لدفع الفواتير والدّفعات ألشّهرية العديدة كأقساط البنوك وآلسّلف و آلتأمين الأجباري و الضرائب و الهاتف و الطاقة و الماء وغيرها أكثر من اللازم لتصب جميعها في النهاية لمنفعة جيوب أصحاب المال و الأقتصاد المالكين للبنوك و الشركات الكبيرة التي سيطرت على جميع الحكومات وسيرتهم كعبيد أذلّاء مقابل الرواتب و السرقات المستخرجة من دماء و حقوق الفقراء الذين لا يعرفون كل الحقيقة لذلك نُحذّر و نُوأكِّد للمرّة الألف تجنّب كسر القلوب وآلتوحيد بآلمحبة وآلتواضع و هو جهادٌ عظيم يفتح أمامكم كل أبواب الخير و آفاق المعرفة الكونية, لكنه يحتاج للصّبر و التأني و قتل الذات بإشراف مفكّر أو فيلسوف كمعلم للتّحرّر من التكبر و آلأنصياع لمنطق آلحكمة و التواضع للحقّ, و لا يتحقق هذا إلاّ برفض الحكومات الوضعية المتحاصصة وآلأنصياع لأرشادات الفيلوسف إن وجد,هذا أولاً و من جانب آخر كبح جماح أللسان .. هذا العضو آلصّغير ألكبير بجرائمه و آثاره .. و هو مُسبب الأسباب لحياة هادئة إن إهتدينا بآلمعرفة وآلأدب أو العكس لحياة شقيّة قلقلة مصطنعة إن تمسّكت بآلجّهل و الغرور و قلّة الحياء و العياذ بآلله.
أللسان قطعة لحمٍ مخفيّ بلا عظام خلف شفتين و أسنان أقوى من عاج الفيل:
فياعجبي! كيف يكسر بعض القلوب؟
وعجبــــي!كيف يجبر بعض القلوب؟
وعجبـــي! كيف يقتل بعض القلوب؟
وعجبـي! كيف ينير الله به الدروب؟
بلساننا نرتقي ……. و نُزف للجّنة؟
وبلساننا نهبط حتى الدّرك الأسفل من النار ….
و بلساننا نحترم و نُحترم و نكون سبباً للسعادة
و بلساننا نرتفع عند الله بتبتلاتنا و حُسن خُلقنـا
و بلساننا نكون محبوبين لدى الناس .. كلّ الناس إلاّ آلمنافقين, أ لَا لَعنَة الله عليهم لعبادتهم أنفسهم من حيث لا يشعرون.
Azez Alkazragyعزيـز حميد ألخـزرجيّ
A cosmic philosopherفيلسوف كـونيّ
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(1) معظم .. إن لم أقل كلّ المراكز و المساجد و التكايا الأسلاميّة في العالم و في الغرب خصوصاً ومنها كندا موطننا؛ أصبحت مراكز للأنحراف و التظاهر و التكبر و حبّ الظهور وإبعاد الشباب وتنفّرهم وعدم تمكّن القائمين عليها لهدايتهم إلى طريق الحقّ لأنّ المبلغيين و المسؤوليين فيها أنفسهم بحاجة إلى التغيير و الأيمان الصّحيح بمفاهيم الأسلام و الوجود والأنسان والتحرر من الظواهر وكذلك عدم إستغلال المنابر لمنافع شخصيّة و عائلية, لذلك لم تؤدي رسالتها رغم صرف عشرات بل مئات ألملايين من الدولارات عليها و على أجور المعممين الذين ما زالوا يعيشون آلتّخلف والجّهل وكأنهم في القرون الوسطى من الناحية الدّينية ألتقليدية ناهيك عن الفلسفية التي يعتبرونها للآن كفراً و باطلاً و كأنهم يعيشون مع الموتى.
(2) القلب هو الأساس الذي أهمله أهل المنابر و الخطباء وهذه مفارقة و إشكالية كبيرة طالما نبهت عنها منذ عقود فقد بقيت تدور حول المظاهر و الشكليات من دون البحث في الجذور و الجوهر عن طريق العلوم التي يجهلون حتى عناوينها, لذلك فشلت الوحدة و المحبة حتى بين المؤمنين و حلّت محلها الكراهية و لا تجد اليوم شاباً مؤمناً بحق ولد و تربى في مراكز هذه الأوطان ويبدوا أن هؤلاء المبلغيين الذين لا يعرفون الفرق بين الغيبة الظاهرية وآلباطنية بحاجة لقرون وقرون ليفهموا الحقيقة وكما قلت؛[ألقلبُ هو آلمركز ألّذي يدورُ حولهُ آلوجودُ لكنكمْ لا تَشْعُرونَ] آية كونيّة / الهمسة 181.

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