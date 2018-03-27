وسط “قلق اممي”.. نائبة ايزيدية تطالب بخطط بوجه “اطراف مشبوهة” في سنجار

دعت النائبة الايزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل الى ضرورة عدم ترك أي فراغ امني في سنجار لتفويت الفرصة على “اطراف مشبوهة” تسعى لنشر الخراب في البلدة الايزيدية، فيما قالت الامم المتحدة إنها “قلقة” من الاوضاع هناك.

جاء ذلك بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن عمليات بدأت في سنجار، التي هددت تركيا بأن تقوم بعمل عسكري فيها عبر الحدود، وذلك بعد يومين فقط من إعلان مصادر بأن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني سينسحبون من المنطقة.

وقالت دخيل خلال لقائها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إنه يتعين مواصلة الاهتمام بأكثر من 10 آلاف عائلة ايزيدية تقطن في جبل سنجار وأطرافه في وقت أعلنت فيه تركيا شن هجوم على مقرات حزب العمال الكوردستاني في الجبل.

ونفت قيادة العمليات المشتركة العراقية تصريحات اردوغان، وقالت في بيان إن “الوضع الأمني في نينوى وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية”.

وقالت دخيل في بيان اصدره مكتبها الإعلامي إن “الحفاظ على السلامة المدنيين هي مسؤولية الجميع”، وأضافت أن انسحاب حزب العمال الكوردستاني قد يترك فراغا امنيا.

ويقدر عدد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في سنجار بنحو ألفي مقاتل.