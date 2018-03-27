وفد من هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية يزور إقليم كوردستان

يزور وفد من هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، غداً الأربعاء، معبر “سرتك” الواقع بمنطقة بمو بمحافظة حلبجة، لإعداد تقرير بشأن إعادة فتح المنفذ الرابط بين إقليم كوردستان وإيران.

وقال المدير العام للجمارك في إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن إن “الوفد المؤلف من 20 شخصاً سيزور منفذ سرتك غداً”.

وأضاف أن “الوفد الذي سبق وأن زار منافذ أخرى في إقليم كوردستان، سيعد تقريراً لرفعه إلى الحكومة العراقية بشأن المنفذ”.

وأضاف أنه “نأمل أن تسفر هذه الزيارة عن فتح المنفذ على غرار المنافذ الأخرى”.

يشار إلى أن هناك العديد من المنافذ الحدودية الرسمية بين إيران وإقليم كوردستان، ومنها برويزخان وباشماخ وحاج عمران، إضافة إلى منافذ كيلي وسيرانبن وطويلة وسرتك، وبعد الأحداث التي أعقبت إجراء استفتاء الاستقلال تم فتح جميع المنافذ عدا الأخير (سرتك).