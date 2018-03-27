يلدرم يتصل بالعبادي ويتحدثان عن مطاردة الـPKK

تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتصالا هاتفيا من نظيره التركي بن علي يلدرم.

وذكر بيان لمكتب العبادي، ان يلدرم اكد عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر (البككه).

واضاف ان “ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث اردنا القول اننا لن نقوم باي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد اننا اتفقنا معها، وان تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم باي عمل فيه تجاوز عليها”.

من جانبه اكد “حيدر العبادي ان القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي العراقية و توجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع اي مقاتلين اجانب وقد حصل هذا الامر والحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض اي تجاوز على تركيا من خلال اراضينا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن امس الاول بدء عملية عسكرية في سنجار لمطاردة عناصر حزب العمال، لكن الرئيس التركي غير موقفه في اليوم الثاني ورهن العملية بفشل الحكومة العراقية بطرد العناصر المناوئة لانقرة من المدينة الستراتيجية.

وكان المستشار الامني لقيادة العمليات المشتركة في العراق سعيد الجياشي قد اكد انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من سنجار واعادة انتشار قطعات الجيش العراقي محلها.

وتمثل “سنجار” بالنسبة لتركيا نقطة استراتيجية مهمة، وذلك لكونها تحاذي من الجهة الشمالية الغربية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة مقاتلين كورد، كما توجد قاعدة عسكرية تركية بالقرب من المدينة، وبإحكام سيطرتها على “سنجار” ستقطع تركيا على الكورد الممر الواصل بين سوريا والعراق.

وتشير مصادر عسكرية كوردية إلى أن عدد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة يبلغ نحو ألفي مقاتل.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني تمردا في الأراضي التركية منذ العام 1984 أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وتصف أنقرة وحلفاؤها حزب العمال الكوردستاني كـ”منظمة إرهابية”.