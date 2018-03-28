أسوشييتدبرس: بغداد تعلم مسبقاً بهجمات داعش الأخيرة لكنّها لم تتحرّك

ترجمة: حامد أحمد

الاسبوع الماضي وعند أحد الطرق الخارجية شمال العراق تم إيقاف سيارة كبيرة رباعية الدفع فيها 9 ضباط من منتسبي الشرطة عند نقطة تفتيش لم يكونوا قد شاهدوها من قبل.

وكانت خلفهم سيارة أجرة (تاكسي) تحمل حفنة من ضباط آخرين قد تأخرت بمجيئها عبر طريق سفر طويل من مدينة كركوك شمالاً رجوعاً باتجاه بغداد .

مسلّحون بزي قوات الحشد طلبوا من الشرطة تسليم هوياتهم وأسلحتهم لغرض التفتيش ومن ثم اقتادوهم رهائن. وعندما وصلت سيارة الاجرة فتح المسلحون عند نقطة التفتيش النار عليهم، واستناداً لأحد ضباط الشرطة في السيارة فإن ذلك تسبب بدوران السيارة والهروب بها بأقصى سرعة .

رجال الشرطة الذين كانوا في السيارة رباعية الدفع لم تتم مشاهدتهم مرة أخرى إلّا بعد مرور أيام عندما نُشرت صور لهم على مواقع المجاميع المسلحة ظهروا فيها وقد تم إجبارهم على الجلوس على ركبهم قبل أن يتم إعدامهم رمياً بالرصاص من قبل معتقليهم. ثم تبنى تنظيم داعش بعد ذلك عملية قتلهم .

كان العراق قد أعلن نصره على داعش في كانون الاول بعد طرده للمسلحين من آخر قطعة أرض كانوا يحتلونها، ولكنّ التنظيم استأنف خلال الاشهر الاخيرة تنفيذه لعمليات هجومية إرهابية ضيّقة النطاق في أماكن متعددة شمالي العراق .

ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم قتل ما بين 150 الى 200 رجل أمن خلال هجمات لمسلحي داعش في أنحاء البلاد .

تقول وكالة أسوشييتدبرسإ المسؤولين الأمنيين وضابط الشرطة في سيارة الأجرة من الناجين تحدثوا إليها من دون أن يكشفوا عن أسمائهم ،لأنهم غير مخوّلين بالتحدث للصحافة .

وقال محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، وهو يتحدث عن القوات الكردية التي بقيت مقيدة لأشهر بسبب فتور العلاقة مع بغداد “هناك مساحات فارغة بين القوات الاتحادية والبيشمركة .”وقال الجبوري إنه طلب من الحكومة المركزية مراراً بأن ترسل قوات إضافية لتأمين المنطقة ولكنها تجاهلت ذلك، مشيراً بقوله “لم يتم إيلاء هذه القضية أيّ اهتمام جدي بشكل كافٍ رغم الاحداث الكثيرة التي حصلت .”

وخلال الأسبوع الماضي فقط تبنّى تنظيم داعش مسؤولية تنفيذ ستة هجمات عبر نقاط تفتيش وهمية بضمنها إحدى الهجمات التي دمرت صهاريج نفط وأخرى استهدفت زوّاراً شيعة. واشتملت هجمات أخرى على توجيه ضربات ضد منشآت ومواكب نفط مع ادعاء التنظيم وضع يده على أسلحة وعجلات .

الهجمات تركزت في مناطق قروية وازدادت أكثر قبيل موعد الانتخابات المزمع إقامتها في شهر أيار. واستناداً لأحد المسؤولين الأمنيين الذين يعملون في جهاز مكافحة الإرهاب، فإن هذه الهجمات تتطابق مع وثائق لتنظيم داعش كشف عنها مسؤولون أمنيون قبل أشهر توضح بالتفصيل عن خطط لتنفيذ حملة هجمات إرهابية عقب خسارة التنظيم لأراضٍ كان يسيطر عليها .

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء الثلاثاء تعهد رئيس الوزراء العبادي بإرسال المزيد من القوات الى كركوك للمساعدة في تنفيذ “عمليات التمشيط المستمرة” هناك بحسب قوله.

وقال مسؤول أمني في بغداد إنه بإمكان مسلحي داعش التنقل بحرية أكبر عبر المناطق القروية والصحارى المفتوحة شمالي العراق وذلك منذ أن بدأ التحالف الدولي بتقليل دوره العسكري مع بداية هذا العام. وأضاف المسؤول أنه مع وجود قوات أقل للتحالف على الارض فإن القوات العراقية لن يكون بمقدورها الحصول على كميات كبيرة من المعلومات الاستخبارية كما اعتادت أن تحصل عليها خلال ذروة المعارك مع داعش، وكذلك بسبب تراجع نطاق الاستطلاع الجوي للتحالف .

وقال المسؤول الامني إن “ما يجري الآن هي معركة تكتيكية ضد داعش. لقد هُزم داعش عسكرياً، ولكن معركة تحقيق الامن لم تنتهِ بعد .”

من جانب آخر، قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون، في تصريح للأسوشييتدبرس، إنه منذ انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في العراق نقل التحالف الدولي نشاطه الجوي نحو سوريا وأفغانستان. لكنه قال ان التحالف مستمر بدعم العمليات العراقية وإنه يخصص موارد استناداً للأولويات في العراق.ومضى الكولونيل ديلون بقوله “نحن نعلم أصلاً بأنّ داعش يعمل على إثارة عدم الاستقرار والتناحر الطائفي. بالنسبة لنا فإن تنفيذ هجمات في تلك المنطقة حيث توجد فيها أصلا توترات هو شيء ليس بالغريب .”

إلى ذلك قال مايكل نايتس، الباحث بالشأن العراقي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، إن هجمات داعش الاخيرة تكشف عن مدى تمكن المتطرفين من العودة بسهولة لجذورهم الاصلية بتنفيذ هجمات بعد هزيمتهم العسكرية، مشيراً الى أن داعش عاد الى تكتيكاته التي اعتاد عليها عام 2013 من دون أن يترك أحدها.

وأضاف الباحث نايتس بقوله “هذا هو أسلوب هيمنتهم. خلال الليل أولاً، ثم المناطق الريفية والطرق الزراعية، وقريباً يتم احتجاز قوات أمنية في قواعدها، وسيتمكن داعش مرة أخرى من قيادة سيارة هامفي طوال الطريق قادماً من الحدود السورية إلى وسط العراق .”