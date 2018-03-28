أمين عام أوبك يؤكد عدم امكانية استقرار النفط بدون العراق

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للنفط اوبك محمد باركندو، انه لا يمكن استقرار أسعار النفط وفق قرار خفض الانتاج بدون العراق.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي استقبل باركندو والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التاكيد على دعم استقرار السوق النفطية”.

وشدد اللعيبي “على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين العراق واعضاء منظمة اوبك من اجل تحقيق استقرار اكثر للاسواق العالمية” مؤكدا ان “قرارات اوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط”.

كما اشاد الامين العام لمنظمة اوبك بدور “الوزير المحوري في تحقيق انجاز قرار اوبك في تخفيض الانتاج، كون العراق يمثل ثاني اكبر منتج للنفط داخل اوبك وبدونه لا يمكن ان يحدث الاستقرار وبالتالي فان الدور الذي لعبه العراق كان ايجابيا ومهما وهو ما ساعد وادى الى استقرار السوق النفطية، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط عالمياً”.