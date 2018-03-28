إيقاف عملية مد كوابل ضوئية على الحدود السورية مع نينوى وإزالة تجاوزات في البصرة وكركوك

صوتها/أجتماعية

تمكنت الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات نينوى وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإيقاف مد الكوابل الضوئية على طول الحدود السورية مع محافظة نينوى ابتداء” من قرية المحمودية قرب المثلث العراقي السوري التركي نزولا” إلى ناحية سنوني ، وخلال هذه العملية النوعية تم إزالة كافة التجاوزات وكذلك ضبط المنهولات المنصوبة مسبقا” بطريقة غير أصولية ، وباشرت المديرية بهذه العملية بعد استلام القوات الأمنية للمناطق الغربية في نينوى .

ن ناحية أخرى قامت الهيئات الفنية في مديرية إتصالات البصرة برفع التجاوزات في مناطق التميمية والجنينه في الشارع التجاري وشارع الجامع وأيضا قرب شركة نفط الجنوب .

وفي نفس السياق استطاعت مديرية إتصالات كركوك بعد التوجه إلى حي تسعين برفع كابلات هوائية وإزالة عقد ضوئية كانت تستخدم بتمرير سعات الإنترنت وبدون موافقات رسمية .

وتستمر وزارة الإتصالات بتنفيذ حملاتها ضد كل المتجاوزين على بناها التحتية وشبكة الكوابل الضوئية وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل .

إعلام مكتب وزير الإتصالات