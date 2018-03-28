اكاديمي يس يم يكشف عورته الطائفية

احمد كاظم

اكاديمي يس يم الوهابي يتحيّن الفرص للكشف عن عورته الطائفية و اخر كذبة له ان العراق اصبح حديقة خلفية لإيران بينما هو و امثاله (حديقة حيوانات) للخليج الوهابي.

اكاديمي يس يم و امثاله من الحاقدين على الشيعة بكل قومياتهم باعوا بناتهم و نساءهم و اولادهم باسم جهاد النكاح لداعش لان داعش الخليجية الوهابية تقتل الشيعة.

اكاديمي يس يم يتفاخر بمسقط راسه لانه اصبح حاضنة للإرهاب الداعشي وفّر للدواعش المأكل و المشرب و الملبس بالإضافة الى جهاد النكاح.

المفروض من اكاديمي يس يم ان يخفي طائفيته ليستر عورته الجهادية و لكنه يصر على وهابيته بوقاحة.

اكاديمي يس يم (يكحل) موسوعته بعبارات سخيفة (كالمدن الصامدة) بينما هي مدن احتضنت الدواعش الوهابيين لقتل الشيعة.

اكاديمي يس يم يحذر الخليج الوهابي من ايران و يدلّس ان الشعب الايراني كان (شقيقا) قبل ازاحة الشاه الذي تلته حرب الخليج الوهابي بقيادة امريكان على ايران بواسطة ابن جلدته صدام.

ختاما: يا اكاديمي يس يم لفّك و دورانك لا يخفي وهابيتك و داعشيتك فاكرمنا سكوتك.