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اكاديمي يس يم يكشف عورته الطائفية

احمد كاظم
اكاديمي يس يم الوهابي يتحيّن الفرص للكشف عن عورته الطائفية و اخر كذبة له ان العراق اصبح حديقة خلفية لإيران بينما هو و امثاله (حديقة حيوانات) للخليج الوهابي.
اكاديمي يس يم و امثاله من الحاقدين على الشيعة بكل قومياتهم باعوا بناتهم و نساءهم و اولادهم باسم جهاد النكاح لداعش لان داعش الخليجية الوهابية تقتل الشيعة.
اكاديمي يس يم يتفاخر بمسقط راسه لانه اصبح حاضنة للإرهاب الداعشي وفّر للدواعش المأكل و المشرب و الملبس بالإضافة الى جهاد النكاح.
المفروض من اكاديمي يس يم ان يخفي طائفيته ليستر عورته الجهادية و لكنه يصر على وهابيته بوقاحة.
اكاديمي يس يم (يكحل) موسوعته بعبارات سخيفة (كالمدن الصامدة) بينما هي مدن احتضنت الدواعش الوهابيين لقتل الشيعة.
اكاديمي يس يم يحذر الخليج الوهابي من ايران و يدلّس ان الشعب الايراني كان (شقيقا) قبل ازاحة الشاه الذي تلته حرب الخليج الوهابي بقيادة امريكان على ايران بواسطة ابن جلدته صدام.
ختاما: يا اكاديمي يس يم لفّك و دورانك لا يخفي وهابيتك و داعشيتك فاكرمنا سكوتك.

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