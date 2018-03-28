الأنتخابات وتحديد المصير

فريد الفاضلي

في هذه الحلقة بودي ان أوجة نصيحة للأخوة الاعزاء الكرام وانا أقل منهم جميعا ولكن من باب ذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين

التذكرى الاولى……. لكي يكون الانسان صاحب دين ومحافظ على الأمانة ان لاينتخب من لايملك الدين والورع والعفه حتى وان وعد بعض الاشياء ان يفعلها لأن الذي لايملك دين لايفي بوعده وكما قيل (لاتأمن بفاجر يمينا وان قسم برب العالمينا)

التذكره الثانيه…….ان لا ينتخب المرشح الفلان لضغوطات عشائرية وهذا من الموسف جدا ان انتخب بن العشيرة لكونة سوف يفيدني في المستقبل وهذا مخالف للقوانين الشرعية وهو ان اقدم المصالح الشخصية على المصالح العامة ومن باب حب النفس والدنيا وقال الله تعالى حول النفس {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى }النازعات40اي المؤمن ان يكون بعيدا عن حب الذات والنفس وان يحب للأخرين كما يحب لنفسه وكما قال النبي ص واله( حب لأخيك ماتحب لنفسك) اي الفرد ان يختار من مفيد للمجتمع وليس للأقرباء او الاصدقاء

التذكره الثالثه…….ان انتخب ذوي الخبرة والثقافة وصاحب الأطلاع على الامور الساسيه في البلاد ولاأنتخب من هو لايملك الشهادة التي تجعله قادرا على ان يفهم ويدرك مايدور في الساحة العراقية وكما قال تعالى {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ }البقرة78 {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }الزمر9

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