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البرلمان العراقي يصدر قرارا لمخصصات خطورة الحشد الشعبي

صوت البرلمان العراقي على قرار يسمح بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي.
وابلغ مصدر نيابي ان المجلس صوت بجلسته اليوم الثلاثاء على قرار نيابي يخول رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية باجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ او اي ابواب اخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتباراً من ١-٧-٢٠١٨.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن “ترتيبات لتكييف مقاتلي الحشد الشعبي” من طريق منحهم رتباً ورواتب مساوية لتلك التي تتمتع بها فروع أخرى من الجيش العراقي.
علماً أن قوات الحشد الشعبي، كان قد تم الاعتراف بها رسمياً للمرة الأولى ووضعت تحت أمرة العبادي، بعد التراجع السريع في زخم داعش عام 2016.

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