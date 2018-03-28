البرلمان يقرأ 7 قوانين ويعتزم التصويت على أجوبة الوزراء المستجوَبين

أعلن مجلس النواب، أمس، إنهاء قراءة 7 قوانين ، فيما يعتزم التصويت على القناعة من عدمها بأجوبة الوزراء المستجوَبين.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الاخير “أنهى في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي تم استئنافها برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قراءة 7 قوانين”.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنّ “الفصل التشريعي الثاني الحالي ينتهي يوم 30 /4/2018 وفقاً للدستور فيما تنتهي الدورة النيابية الحالية يوم 30/6/2018 ويمكن للمجلس عقد جلسة عادية او استثنائية بحسب الضرورة”، مشددا على أن “هيئة الرئاسة ستدعو لعقد جلسة يتم فيها استكمال عملية التصويت على القوانين المهمة المتبقية بعهدة المجلس”.

وأوضحت الدائرة الإعلامية أنّ “مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979 المقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني،

كما أنهى “قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم 185 لسنة 2003 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية”.

إلى ذلك، أكمل مجلس النواب “قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم 22 لسنة 2015 المقدم من اللجنة القانونية “.

واقترحت النائبة عن التحالف الكردستاني بيروان مصلح أن “يكون المجمع العلمي كياناً علمياً مستقلاً يشمل جميع الاختصاصات”.

في غضون ذلك، أنجز البرلمان “قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون ضم المتعاقدين من أبناء العراق (الصحوات) الى وزارتي الدفاع والداخلية المقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والمصالحة والمساءلة والعدالة.”

وطالب النائب عن المكون السني عبد الكريم عبطان بـ”ضرورة تشريع القانون لإنصاف شريحة المقاتلين ممن حملوا السلاح ضد الإرهاب”.

بدوره، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إلى “ضرورة تكريم كل من قاتل الإرهاب وإنجاز معاملة شهدائهم وجرحاهم أسوة بأقرانهم في القوات المسلحة الاخرى”.

كما أنهى مجلس النواب “قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع العملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال المقدم من لجنة التربية” .

وفي سياق متصل، أتم “مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحاماة رقم( 173) لسنة 1965 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية لمضي مدة طويلة على تشريع القانون النافذ ونظراً لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق مما توجب أن يواكب قانون المحاماة هذه التطورات وبغية إعادة النظر في بعض مواده بما ينسجم وتلك التطورات ليكون لمهنة المحاماة الدور المهم في تكريس مبدأ سيادة القانون وقيم العدالة والذود عن الحقوق والحريات على وفق المبادئ الدستورية والقوانين المرعية ولرفع مستوى المهنة ولإعطاء الدور الاكبر للمحامين من خلال رفع مستواهم القانوني والثقافي والمهني وللحفاظ على حقوقهم” .بعد ذلك، ترأس النائب الاول همام حمودي الجلسة، وأعلن عن أن “الجلسة المقبلة التي سيتم تحديدها/