الحالة الجوية: طقس غائم مع تساقط امطار الخميس المقبل

ذكرت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلي، الثلاثاء، ان البلاد سيتأثر بمنخفض جوي، لتكون حالة الطقس مساء الخميس المقبل، غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (27 اذار 2018) ، ان “البلاد تتأثر بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين، الاول من البحر الاحمر والثاني من البحر المتوسط، لتكون حالة الطقس مساء الخميس المقبل، غائم مع توقعات بتساقط زخات مطر خفيفة وتساعد غبار”.

واضافت، ان “زوابع رعدية وعواصف تراتية ستحدث في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تكون الامطار متوسطة الى غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية”.

واوضحت الهيئة، ان “الحرارة سترتفع بضع درجات ثم تنخفض انخفاضا محسوسا يوم الجمعة المقبل”، مضيفا ان “الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س خلال الليل ابتداءا من الاقسام الغربية، وتتحول الى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم/س”.

وتابعت قائلة، ان مدى الرؤية ستكون (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000 متر.

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