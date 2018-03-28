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الرصد الزلزالي تسجل 4 هزات ارتدادية في ديالى والسليمانية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء تسجيل 4 هزات ارتدادية صباح اليوم في ديالى والسليمانية.

وقالت الهيئة في بيان إن “مراصدها سجلت في الساعة 06:27:03 صباحاً بالتوقيت المحلي هزة ارتدادية بلغت قوتها 0,4 درجة على مقياس ريختر حيث تبعد (18كم) شمال شرق خانقين / ديالى وقد شعر بها المواطنين في تلك المناطق”.

واضاف أن “المراصد سجلت كذلك هزة ارتدادية ثانيةفي الساعة 22:19:04 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغ مقدارها8,3 درجة على مقياس ريختر حيث تبعد 18كم شمال شرق قضاء خانقين / ديالى”، مشيرة إلى “تسجيل هزة ثالثة في خانقين أيضا بالساعة 31:55:04 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغ مقدارها 7,3 درجة على مقياس ريختر”.

وأوضح البيان أن “الهزة الرابعة سجلت في كلار جنوب شرق السليمانية في الساعة 40:59:05 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغ مقدارها 8,2 درجة على مقياس رختر”.

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