السفير الامريكي يلتقي منتدى الاعلاميات العراقيات لمناقشة الوضع الراهن وواقع الصحفيات

بغداد: iwjf

استقبل السفير الامريكي لدى العراق السيد دوغلاس سليمان، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 اذار، عدد من الاعلاميات العراقيات لمناقشة الوضع الراهن و واقع المرأة الاعلامية والتحديات التي تواجهها.

استهل الاجتماع بكلمة للسفير الامريكي، هنأ من خلالها القوات العراقية انتصاراتها على داعش، وان الولايات المتحدة تعمل مع العراق في المرحلة المقبلة لتقديم الدعم الاقتصادي لإعادة اعمار المناطق المحررة، وخلق فرص عمل اضافة الى ملف الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية المنشودة.

واضاف دوغلاس ان للاعلام دور كبير في تحقيق التعايش واستتباب الامن في ظل هذا الكم الهائل من المؤسسات مشيراً الى دور المرأة الصحفية في توجيه خطاب معتدل وتبني قضايا مجتمعية تنهض بالواقع الحالي مشرا الى دور المجتمع المدني المساند لقضايا الاعلام الاساسية.

من جانبهن اكدن عضوات منتدى الاعلاميات العراقيات على التحديات التي تواجه المرأة الصحفية وواقع المؤسسات الاعلامية بتخصصاتها المختلفة، وحجم التدريب المتاح لبناء قدراتهن اضافة الى دور البعثات الدبلوماسية بهذا الصدد، لاسيما مع قرب الانتخابات التي تحتاج مهارات اعلامية متخصصة. واختتم اللقاء بالاشارة الى حجم المنجزات التي حققها منتدى الاعلاميات ودور الزملاء الصحفيين في المكتب الاعلامي للسفارة في تقديم الدعم المعنوي.