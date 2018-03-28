السليمانية تغلق صالونات تجميل نسائية وتصدر تحذيراً

أعلنت اللجنة المشتركة في قائممقامية محافظة السليمانية يوم عن اغلاق عدد من الصالونات لتزيين النساء تمارس عمل رسم “الوشم” ما يسمى بـ”التاتو” من دون رخصة صحية.

وقال ممثل اللجنة ازاد نبي في بيان له اليوم، بسبب عدم الالتزام بتطبيق الشروط والتعليمات الصحية، وضبط مواد تجميل منتهية الصلاحية يتم استخدامها للزبائن تقرر اغلاق كل من صالون “سوراو”، “وملكة جمال الشرق الأوسط”، و “ضوء القمر” في مدينة السليمانية.

وأوضح ان من المخالفات الأخرى لتلك الصالونات التي تم اغلاقها انها تعمل على رسم الوشوم ما تمسى “التاتو” على أجساد الزبائن من دون استحصالها الموافقات الرسمية بهذا المجال، محذرا ان أي مركز تجميلي لا يمتلك موافقة اللجنة بشأن العمل بـ”التاتو” فان سيتعرض للمساءلة القانونية.