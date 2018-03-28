الشرطة العراقية تلقي القبض على عصابة مختصة بتهريب الاثار في بغداد

أعلنت مفارز الاستخبارات بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة مختصة بتهريب الاثار وبحوزتهم قطع نقدية اثرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان صحفي ان “مفارز المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على عصابة مكونة من افراد بحوزتهم قطع اثرية، وسط بغداد”.

وأضاف البيان ان “المتهمين كان بحوزتهم 42 قطعة نقدية عبارة عن ليرات ذهبية أثرية”، مؤكداً “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية”.

وتنشط في العراق العصابات المختصة بتهريب الاثار خارج البلاد ، فيما تعلن وزارة الداخلية عن القاء القبض على بعض المتورطين بتجارة تهريب الاثار العراقية .