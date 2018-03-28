العبادي: العراق متمسك بدستوره ولن يسمح باي عدوان ضد دول الجوار

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، تمسك العراق بدستوره، فيما لفت إلى عدم السماح باستخدام أراضيه وامكاناته للعدوان على دول الجوار.

وقال العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي الذي عقده بالقصر الحكومي في بغداد، إن “العراق متمسك بإستخدام دستوره، ولن يسمح باستخدام اراضيه وامكاناته للعدوان على دول الجوار”.

موضحاً، “اننا ملتزمون بفرض الامن والنظام في داخل العراق وهذا شأن عراقي، وقد اجتمعت مع القوات الامنية في نينوى لإعادة نشر القوات في مناطق اخرى ومنها سنجار، ونحن غير مستعدين بالحرب نيابة عن اي دولة”.

وأضاف أن “آليات مختلفة تمتلكها الحكومة لمواجهة الفساد”، مؤكداَ العمل على “معالجة كافة أسبابه”.

وعلى صعيد آخر قال العبادي، إن “مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف، وداعش مثّل أحد تلك المشاريع”، لافتا إلى أن “جداول زمنية تم وضعها لخفض أعداد القوات الأجنبية المتواجدة في العراق”.

وأكد أن “أي طلعة للطيران الأجنبي في أجواء العراق، لا تتم إلا بموافقة رسمية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة منذ بدء عمليات تحرير الأرض وحتى انتهائها”.

مبيناً، بأنه “نستغرب بث الأخبار الكاذبة التي تخدم أهداف داعش”، لافتا إلى أن “بعض وسائل الإعلام تقدم خدمات إعلامية مجانية لداعش”.

وحول عملية اجراء الانتخابات، قال رئيس الوزراء العراقي، إن “الانتخابات ستجرى في وقتها المحدد، وعلى الجهات المعنية الإسراع بتنفيذ إجراءاتها”، داعياً مفوضية الانتخابات إلى “وضع ضوابط لمنع أي تلاعب أثناء الانتخابات”.

مستدركاً، بأنه “يجب على الجميع التعاون في عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم”.