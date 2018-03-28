العراق… انشاء فندق يوفر خدمات متميزة وعلاج طبي للـ”قطط”

نشر موقع “ميدل ايست اونلاين”، اليوم الاربعاء، تقريراً عن تجربة فريدة من نوعها، تتمثل بانشاء فندق للقطط في محافظة البصرة يديره طالب في كلية الطب البيطري، ويوفر أَسِرّة مُريحة وطعاما صحيا ومكانا للهو والاستحمام والتكييف للقطط المحظوظة ويخصص جناح طوارئ للمريضة منها.

ويقول التقرير، إن “القطط في مدينة البصرة بجنوب العراق أصبحت في أيد أمينة هذه الأيام بفضل فندق جديد مخصص لها أنشأه ويديره طالب في كلية الطب البيطري بجامعة البصرة يدعى أحمد طاهر مكي”.

واستلهم مكي (22 عاما) فكرة إنشاء فندق للقطط من فرط حُبه منذ الصغر للحيوانات الأليفة، فحّول جزءا من منزل أُسرته إلى فندق يقول إنه الأول من نوعه في العراق الذي يُخصص للحيوانات.

وقال أحمد طاهر مكي، الذي يدرس في السنة الرابعة بكلية الطب البيطري “هي هواية عندي وأنا صغير، يعني كبرت وياي وخصوصا حبيتها لما دخلت كلية الطب البيطري من بعد ما صار تعامل مباشر مع القطط والحيوانات الأليفة، حبيتها أكثر هاي المهنة”.

وأضاف “هذا الفندق فكرته جاءت تناسب احتياجات المربين اللي موجودين في محافظة البصرة مع التعاون مع عيادات البصرة اللي بحاجة إلى مكان يأوي الحيوانات في الحالات المرضية أو في حالات السفر”.

ويوفر الفندق أَسِرّة مُريحة وطعاما صحيا ومكانا للهو والاستحمام والتكييف للقطط المحظوظة. وتخصص غرفة كجناح طوارئ للقطط المريضة حيث يفحصها أطباء بيطريون ويوفرون لها العلاج اللازم.

وأشار مكي إلى أن الفندق يتكون من غرفتين، غرفة للحالات العادية، أو فندقة عادية (حسب قوله)، وغرفة للحالات المرضية معزولة عن البيت تماما.

وقال إن الفندقة العادية فيها رفاهية كبيرة حيث توفر خدمات من تهوية، درجة حرارة على مقاييس عالمية مضبوطة على درجة حرارة الحيوان، تهوية أيضاً، النظافة والوقاية وتعقيم المكان للوقاية من الأمراض التي تنتقل لها، كما يوفر لها مكان راحة وحشايا نوم وحمامات خاصة ومكانا للهو.

وتتسع الغرفتان المخصصتان للقطط لما يصل إلى 30 قطة في وقت واحد.

وأوضح مكي أن هدفه هو تشجيع الناس على تبني القطط من خلال تقديم استشارات غذائية مناسبة، وخدمات صحية، فضلا عن مأوى آمن للحيوانات عندما يسافر أصحابها.

ويروج مكي لخدمات فندقه عبر صفحة “فور كاتس بيت كلينك” على موقع فيسبوك حيث يقدم نصائح بشأن خيارات الطعام الصحي للقطط إضافة إلى إرشادات طبية.

وقال أحمد طاهر مكي “هذه الخدمات الفي.آي.بي اللي يقدمها الفندق مقابل سعر رخيص جدا. هذا فد شي مُميز وأول مرة يصير بالعراق إنه أنا ما تهمني الكلفة المادية قدر ما يهمني الاهتمام بتربية الحيوان بالبصرة”.

واعتبر الطبيب البيطري مجيد شهاب العبادي خطوة الفندق هامة لأنها ثقافة تقلل العنف بالأسرة وقال لتلفزيون رويترز “وتعتبر ثقافة تقلل من العنف بالأسرة، بالمجتمع. لأنه طالما تعتني بحيوان بسيط فأكيد يكون قلبك رحيم وإحنا نشجع هذه الفكرة مال بناء (الخاصة ببناء) فندق أو إنشاء فندق، هذا فد شي راقي ولا سابقة له في الجنوب وفي البصرة بالذات”.

وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في فندق القطط ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دينار عراقي (4.2-5.9 دولار) وتنخفض إلى ما يصل 2500 دينار في حالة إقامة القط في الفندق لمدة طويلة.

ويمكن لأصحاب القطط متابعة قططهم عبر موقع واتساب، كما يشير التقرير.