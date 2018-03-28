العراق يعتزم توفير السكر والزيت للبطاقة التموينية من الانتاج المحلي

اكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عزمها توفير جميع كميات السكر والزيوت للبطاقة التموينية من الانتاج المحلي داخل البلد.

وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية العراقية في بيان اليوم (27 اذار 2018)، إن “العراق يعتزم توفير جميع كميات السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من المنتجين المحليين، وقررت تخويل وزارة التجارة توفير مواد البطاقة التموينية لاسيما مادتي السكر والزيت من المنتج المحلي حصرا عام 2018″، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن توريد السلع الغذائية المدعمة لتوزيعها عبر البطاقة التموينية سيكون “من المصانع العراقية المسجلة لدى هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية”.

وتستورد وزارة التجارة العراقية القمح والأرز لبرنامج الدعم، لكن العراق اعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي فيما يتعلق بالسكر وزيوت الطعام منذ بداية عمل شركة الاتحاد للصناعات الغذائية في 2015.

وبدأت الشركة التي تتخذ من بابل مقرا تشغيل معمل لتكرير السكر وحولت العراق من مستورد للسكر الأبيض إلى مشتر للسكر الخام. وحصلت وزارة التجارة العراقية على نحو نصف إنتاج الشركة في عام 2017 لصالح برنامج البطاقة التموينية.

ا.ح