الغاء غرامة فقدان بطاقة الناخب العراقي

صوت البرلمان العراقي على قرار يقضي بالغاء الغرامة المفروضة على فقدان بطاقة الناخب.

وكانت مفوضية الانتخابات وضعت غرامات مالية تبلغ 25 الف دينار – نحو 20 دولارا- على كل مواطن يقوم بإضاعة بطاقة الناخب.

ومضاف على الغرامة فرضت المفوضية على اضاعة البطاقة تسجيل اخطار في مركز الشرطة وجلبه الى المفوضية.

إلا ان البرلمان العراقي صوت بجلسته اليوم الثلاثاء على الغاء الغرامة المالية المفروضة على فقدان البطاقة الناخب والغاء الاجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة.

واعتمدت مفوضية الانتخابات في العملية الانتخابية الماضية في 2014 بطاقة الناخب الالكترونية تحتوى على معلوماته الشخصية.