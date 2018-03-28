الفرق بين حكومة الاغلبية السياسة وحكومة المحاصصة

حكومة المحاصصة وباء مدمر ومفسدة للشعب اما حكومة الاغلبية السياسية فهي علاج لكل الامراض ومصلحة للشعب

حكومة المحاصصة تقسم العراقيين افقيا اي الى عشائر قوميات طوائف اديان

اما حكومة الاغلبية السياسية تقسم العراقيين الى افكار ووجهات نظر الى تقسم العراقيين وفق مستوى عقولهم وافكارهم

حكومة المحاصصة تشجع النزاعات العشائرية والدينية والطائفية والعنصرية وتقتل عقل العراق وتمنعه من التفكير

اما حكومة الاغلبية السياسية فانها تشجع وتحث على نمو العقل وتدفعه الى التفكير وبالتالي تضمحل النزعات العشائرية والطائفية والعرقية والدينية وبالتالي تلاشيها وقبرها

المسئول في حكومة المحاصصة يصرخ يا نفسي يا عشيرتي يا قوميتي يا طائفتي واتضح ان هذه الصرخة التي كانت نجرد وسيلة لسرقة اموال الشعب وأثبتت الايام خلال الفترة منذ 2003 وحتى الآن انها وسيلة لتضليل وخداع ابناء عشيرته طائفته قوميته وبالتالي اول من يسرقهم وبالتالي يتلاشى العراق

اما المسئول في حكومة الاغلبية السياسية يصرخ يا عراقي انا عراقي وعراقي انا وفي هذه الحالة تذوب العشيرة والطائفة والقومية ويبق العراق وحده

حكومة المحاصصة يعني الجميع تحكم يعني لا رقابة ولا رقيب لا حساب ولا محاسبة يعني اذا سرق مسئول مليون دينار فالمسئول الآخر لا يبلغ عنه ويحيله الى العدالة بل سيقوم بسرقة مليوني دينار وهكذا تستمر سرقة ثروة حتى تفرغ خزينة الدولة ولم يبق بها شي لانهم يرون في ثروة العراق مجرد كعكة ومهمة المسئولين في حكومة المحاصصة تقسم هذه الكعكة بينهم وهذا يعني ان حكومة المحاصصة هدقها سرقة اموال الشعب ومن ثم تذله وتفسده

اما حكومة الاغلبية السياسية فالمسئولون ينقسمون الى قسمين اغلبية تقوم بتشكيل الحكومة واقلية تعارض لهذا نرى المعارضة مهمتها مراقبة عناصر الحكومة مراقبة دقيقة والكشف عن اي سلبية عن اي مفسدة ومحاسبة المسئول لهذا نرى الحكومة تعمل بجد وصدق واخلاص وتحاول ان تبعد نفسها عن اي خطأ او مفسدة لهذا نرى حكومة الاغلبية السياسية تحمي اموال الشعب وتحقق رغباته وتضمن له مستقبله

حكومة المحاصصة يعني خلق الدكتاتورية وحكم الاستبداد وسيطرت الاعراف العشائرية وشيوخها والغاء الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية والقانونية وتنتشر الفوضى وقانون الغاب كل من يده له

اما حكومة الاغلبية السياسية يعني خلق الآليات والاخلاق الديمقراطية يعني حكم الديمقراطية اي التعددية الفكرية والسياسية اي حكم القانون والمؤسسات القانونية اي الجميع يحكمها القانون والقانون وحده

حكومة المحاصصة يعني المسئولون سادة والشعب خادم لهذا على الشعب ان يكون في خدمتهم لهذا جاع الشعب واتخم المسئولون وعاش الشعب في شقاء

والمسئولون في رفاهية والشعب يزداد فقرا والمسئولون يزدادون ثروة

اما حكومة الاغلبية السياسية يعني المسئولون خدم والشعب سيد لهذا على المسئولين ان يكونوا في خدمة الشعب ومن اجله ومن الطبيعي سيجوع المسئولون ليشبع الشعب

حكومة المحاصصة تؤدي الى خلق حكومات كثيرة كل مسئول يرى في نفسه حكومة تامر وتنهي فالبرزاني حكومة والاخوين النجيفي حكومة والعاني وشلته حكومة والحكيم حكومة والصدر حكومة والمالكي حكومة بل لكل شيخ عشيرة حكومة ولكل حكومة خطة خاصة بها مضادة لخطط الحكومات الاخرى وعند المقارنة بين هذه الحكومة وحكومة المحاصصة نرى حكومة المحاصصة اضعف هذه الحكومات وأقلها شأنا بل انها الوحيدة التي لا تملك خطة لان الذين ينتمون الى هذه الحكومة مهمتهم تقسيم العراق ثروة العراق بينهم وفق خطة المحاصصة الشراكة المشاركة التوافق

اما حكومة الاغلبية السياسية تؤدي الى حكومة واحدة قوية ترفض اي حكومة اي قوة اخرى في اي مكان وتحت اي ظرف حكومة عراقية بشقيها التي تحكم والتي تنفذ حكومة تضم كل العراقيين

لهذا صرخ الشعب قائلا لا لحكومة المحاصصة ودعا لرفضها ورفض من يدعوا اليها

وقال نعم لحكومة الاغلبية السياسية ودعا لاقامتها واختيار من يدعوا اليها

مهدي المولى