الكشف عن وثيقة سرية لمخابرات صدام تضم اسماء 22 مطلوبا للنظام في بريطانيا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تعود لعهد رئيس النظام السابق صدام حسين، صادرة عن جهاز المخابرات انذاك.

وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم) قائمة باسماء مطلوبين للنظام في بريطانيا بتهم النشاط ضد النظام تضمنت 22 اسما، وقد ارسلت الى وزير الخارجية في حينها لمناقشتها مع الجانب البريطاني.

وجاء في الوثيقة:

نرفق لسيادتكم طيا قائمة باسماء العناصر من مختلف الحركات المعادية والتي تمارس نشاطا ضد القطر على الساحة البريطانية ، نامل ان يتوفر لكم الوقت لمناقشتها مع الجانب البريطاني خلال زيارتكم المقبلة.

ومن بين الاسماء الواردة:

منير رضا الشعبان، كاظم باقر القزويني، ليث الاطرقجي، محمد الحسيني، مجيد حميد منصور، منذر جعفر، قاسم هاشم، موفق الربيعي.