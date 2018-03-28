Posted on by

الكشف عن وثيقة سرية لمخابرات صدام تضم اسماء 22 مطلوبا للنظام في بريطانيا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تعود لعهد رئيس النظام السابق صدام حسين، صادرة عن جهاز المخابرات انذاك.

وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم) قائمة باسماء مطلوبين للنظام في بريطانيا بتهم النشاط ضد النظام تضمنت 22 اسما، وقد ارسلت الى وزير الخارجية في حينها لمناقشتها مع الجانب البريطاني.

وجاء في الوثيقة:

نرفق لسيادتكم طيا قائمة باسماء العناصر من مختلف الحركات المعادية والتي تمارس نشاطا ضد القطر على الساحة البريطانية ، نامل ان يتوفر لكم الوقت لمناقشتها مع الجانب البريطاني خلال زيارتكم المقبلة.

ومن بين الاسماء الواردة:

منير رضا الشعبان، كاظم باقر القزويني، ليث الاطرقجي، محمد الحسيني، مجيد حميد منصور، منذر جعفر، قاسم هاشم، موفق الربيعي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close