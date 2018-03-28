المنافذ الحدودية تصدر توضيحاً بشأن فتح منفذ في كوردستان

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، قيام لجنة دراسة جدوى فتح المنافذ الحدودية بزيارة الى اقليم كوردستان.

واضافت الهيأة في بيان ان اللجنة ستكون برئاسة شاكر الجبوري مدير عام العمليات والتخطيط في هيأة المنافذ وعضوية كل من ممثلي الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لوزارات المالية والتخطيط والنقل والخارجية والصحة والزراعة والاتصالات والدوائر الامنية بزيارة منفذ سرتك الحدودي في محافظة السليمانية.

وتابعت ان زيارة اللجنة تهدف للاطلاع على آلية العمل والقوانين والتعليمات والتشريعات المطبقة على ارساليات التصدير والاستيراد، وكذلك معاينة البنى التحتية المتواجدة في المنفذ، وستقدم اللجنة تقريرها المفصل حول الجدوى الاقتصادية لهذا المنفذ في الاجل القريب.