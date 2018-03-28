Posted on by

المنافذ الحدودية تصدر توضيحاً بشأن فتح منفذ في كوردستان

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، قيام لجنة دراسة جدوى فتح المنافذ الحدودية بزيارة الى اقليم كوردستان.

واضافت الهيأة في بيان ان اللجنة ستكون برئاسة شاكر الجبوري مدير عام العمليات والتخطيط في هيأة المنافذ وعضوية كل من ممثلي الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لوزارات المالية والتخطيط والنقل والخارجية والصحة والزراعة والاتصالات والدوائر الامنية بزيارة منفذ سرتك الحدودي في محافظة السليمانية.

وتابعت ان زيارة اللجنة تهدف للاطلاع على آلية العمل والقوانين والتعليمات والتشريعات المطبقة على ارساليات التصدير والاستيراد، وكذلك معاينة البنى التحتية المتواجدة في المنفذ، وستقدم اللجنة تقريرها المفصل حول الجدوى الاقتصادية لهذا المنفذ في الاجل القريب.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close