بارزاني: تعرّضنا للغبن في قانون الموازنة.. ونرغب بحلّ الخلافات مع بغداد

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أنه تم إصدار قرار مهم لصالح الموظفين من شأنه أن ينهي نظام الادخار.

وفي سياق متصل أشار إلى أن الدستور هو أساس علاقاتنا مع بغداد، مؤكداً رغبته بحل جميع المشاكل عبر الحوار.

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) إنه “يسعدني أن أعلن لأول مرة منذ ٣ سنوات عن اتخاذ خطوة مهمة في سبيل إلغاء نظام الادخار”، مضيفاً “أشكر صمود شعب كردستان وإن الخطوات الإصلاحية المتخذة ستضمن إنهاء نظام الادخار في توزيع الرواتب”.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن “مطالب المتظاهرين مشروعة لكنّ ما رأيناه خلال الأيام الماضية كان استغلال الأحزاب لها لتحقيق أهداف خاصة وهذا غير مقبول”، موضحاً أن “حقّ التظاهر مكفول في إقليم كردستان، لكن الحكومة تقف بوجه من يريد إثارة الفوضى”.

وتشهد مدن إقليم كردستان منذ أربعة أيام احتجاجات للمعلمين والموظفين للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة.

ولفت نيجيرفان بارزاني إلى أنه “أصدرنا قراراً مهماً لصالح موظفي كردستان واقتربنا من إلغاء نظام الادخار خلال المستقبل القريب”.

وتابع: “نرفض اعتقال أي متظاهر وفي نفس الوقت لن نقبل باستخدام الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب السياسية، وسنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف”.

وأردف أن “بعض الأحزاب والجهات كانت تحثّ العبادي على عدم إرسال الرواتب لحكومة الإقليم مباشرة، لكن رئيس الوزراء العراقي لم ينتهك الدستور بعد توضح حقيقة الأمور”.

وأكد بارزاني أنه “نقدّر للعبادي إعادة فتح المطارات ونأمل حلحلة بقية المسائل، وأشكر العبادي والامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق والبرلمان على قرار تحويل مستحقات ذوي الشهداء والمؤنفلين في كردستان ضمن المخصصات الاتحادية”.وزاد قائلاً “صندوق الاقتراع هو الطريق الأوحد لتغيير الحكومة”، متابعاً إن “هناك جهات تحاول تضليل المواطنين، وبالتأكيد لن ندخر أيّ جهد في سبيل تسخير كل إمكاناتنا لخدمة شعب كردستان”.

وأوضح بارزاني أنه “ليست لدينا أي اتفاقية سريّة مع بغداد”، مبيناً “نعمل مع تركيا على استئناف الرحلات الجوية في مطار السليمانية”.

وأشار بارزاني إلى أن “الدستور هو أساس علاقاتنا مع بغداد ونرغب بحل جميع المشاكل عبر الحوار”، مبيناً أن “إقليم كردستان تعرّض لغبن كبير في قانون الموازنة ونرى أنه يجب إعادة النظر في ذلك”.وفي سياق آخر، بيّن رئيس حكومة الإقليم أن “علاقاتنا مع الولايات المتحدة جيدة للغاية، فواشنطن قدمت المساعدة لنا خلال الحرب على داعش كما تقدم دعماً مادياً للبيشمركة”، موضحاً أنه “نتطلع لتعزيز أواصر العلاقات مع أمريكا وخاصة في المجال الاقتصادي”.

بدوره، أكد وزير المالية في إقليم كردستان ريباز حملان، أنه قررنا تعديل نظام الرواتب وفقاً لزيادة الإيرادات المستحصلة.

وقال حملان في المؤتمر إن “بغداد شكلت سابقاً عدة لجان لتدقيق قوائم موظفي جميع وزارات إقليم كردستان باستثناء الداخلية والبيشمركة”، مضيفاً أنه “في ١٨-٣-٢٠١٨ أعلمتنا بغداد عن طريق البنك المركزي أن الأموال المرسلة هي لجميع الوزارات وليس فقط لموظفي الصحة والتربية”.

وأشار إلى أنه “قررنا تعديل نظام الرواتب وفقاً لزيادة الإيرادات المستحصلة، والادخار لن يشمل أي موظف يقل راتبه عن ٤٠٠ ألف دينار”.

وأوضح حملان أن “الموظف الذي يبلغ راتبه ٨٤٠ ألف دينار ستكون نسبة الادخار ١٨%”، مبيناً أن “الادخار بنسبة ٣٠% سيكون للموظف بدرجة مدير عام فما فوق”.وبيّن وزير المالية بإقليم كردستان قائلا “للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين مليون إلى مليون ونصف المليون دينار ستكون نسبة الادخار ٢٣%”.إلى ذلك، أصدرت رئاسة حكومة إقليم كردستان، توجيهات بشأن الحملة الانتخابية لمجلس نواب العراقي.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “حكومة الإقليم تؤكد على حماية حقوق جميع المرشحين والقوائم والأطراف السياسية الكردستانية والعراقية المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ممارسة أنشطتهم وحملاتهم الانتخابية بكل حرية وفي إطار القوانين والتعليمات”، موضحة انه “يحق لأي مرشح وأي قائمة انتخابية أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات أن يلجأ للجهات المعنية حال حصول أي تجاوز أو اعتداء بحقه من قبل أي طرف كان”.

ودعت رئاسة حكومة الإقليم، الأطراف السياسية الى “إدارة الحملات الانتخابية وفقاً لمبدأ قبول واحترام الرأي الآخر، ومراعاة مبادئ حقوق التعبير عن الرأي والابتعاد عن جميع أنواع العنف والتشهير والتصرفات اللاقانونية”، مشددة على ضرورة “الالتزام بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقوانين وتعليمات حكومة إقليم كردستان”.

وطالبت رئاسة حكومة كردستان “المؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية بالتعاون بشكل كامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية لإدارة الحملات الانتخابية وإجراء الانتخابات بالاعتماد على مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق المصوتين والمرشحين والمواطنين”.