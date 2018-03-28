بغداد.. عشرات الجنود المصابين يحتجون على نقلهم للوحدات القتالية

تظاهر العشرات من جرحى الجيش العراقي اليوم الأربعاء، أمام مدخل “المنطقة الخضراء” بالعاصمة بغداد، التي تضم المباني الحكومية الرئيسية، احتجاجاً على صدور قرارات بنقلهم من الوحدات غير القتالية إلى نظيرتها القتالية.

وتجمع المحتجون – غالبيتهم تعرضوا لإعاقات من الدرجة الثانية أثناء مشاركاتهم في معارك ضد تنظيم “داعش” أمام مدخل “المنطقة الخضراء” المحصنة بمنطقة “كرادة مريم” وأغلقوا الطريق الرئيس تعبيراً عن رفضهم لقرارات النقل.

وقال الجندي جاسم عبد اللطيف في تصريح صحفي إن “غالبيتنا نعاني من إعاقات جسدية نتيجة الحرب ضد داعش، ولا نستطيع القيام بمهام قتالية في الوحدات العسكرية الفعالة، نريد البقاء في الوحدات غير الفعالة”.

وأضاف عبد اللطيف أن “هناك وحدات عسكرية غير فعالة يمكنها الاستفادة من خدماتنا، الجيش لا يعتمد على المهام القتالية فقط”.

وتابع “لذلك تظاهرنا اليوم أمام المنطقة الخضراء، لإسماع صوتنا للقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، ولمطالبته بإصدار أمر عسكري برفض أي قرار لنقلنا إلى الوحدات العسكرية القتالية”.

وتعرض مئات من الجنود خلال المعارك ضد تنظيم “داعش” شمالي وغربي البلاد لإعاقات جسدية، ويشكو مئات من الجنود من عدم تلقيهم رعاية طبية خاصة من الجهات المعنية، فيما يشكو بعضهم من عدم حصولهم على الاستحاقات المالية.

واستعاد العراق كامل أراضيه من تنظيم”داعش” نهاية العام الماضي، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد سيطر عليها التنظيم صيف 2014، وذلك إثر معارك طاحنة استمرت ثلاث سنوات.