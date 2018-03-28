بيان : متى تنتهي اعمال الارهاب بحق اتباع الديانات ؟؟

قرية زنقرة العائدة لقضاء داقوق، التي تبعد ٤٠ كم عن كركوك، تفجير مرقد زيبار أحد مراقد اتباع الديانة الكاكائية، يوم ٢١ اذار في عيد نوروز. يقع هذا المرقد على تلة مرتفعة حيث اعتاد الاخوات والأخوة الكاكائيون سنوياً اشعال نار نوروز على قمة التلة في ليلة نوروز ٢٠ اذار من كل سنة، ولكن بسبب الظروف الحالية وسيطرة قوات الحشد الشعبي على المنطقة منعت الجهات العسكرية دون وجه حق اشعال النار. ثم تم تفجير المرقد في صبيحة عيد نوروز. ومنه يتضح ان المرقد كان مفخخا بهدف تفجيره اثناء وجود الكاكائيين لإشعال نار نوروز من جهة مجهولة.. ولحسن الحظ لم تنجم عن التفجير خسائر في الارواح.

إن الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق، إذ تستنكر وتدين تفجير دور العبادة لاتباع الديانات العراقية باعتباره انتهاكا صارخاً لحقوق اتباع الديانات، واعتداءً واضحاً على طقوسهم وممتلكاتهم ومحمياتهم الاثرية، تطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية اللازمة لاتباع الديانات ودور عباداتهم ومنع وقوع الاعتداء والارهاب عليهم، باعتباره واجباً من واجابات الحكومة الأساسية، كما تطالب الأمانة العامة الحكومة العراقية بمتابعة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل، إضافة إلى تعويض اتباع الديانة الكاكائية عن الأضرار التي نجمت عن تفجير المرقد واعادة بناءه.

آملين ان تنتهي اعمال التخريب والارهاب والتخويف بحق اخواتنا واخواننا من اتباع الديانات

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

26 اذار 2018

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مجهولون يفجرون مرقدا للكاكائيين جنوب كركوك

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قال مصدر امني إن مسلحين مجهولين فجروا مرقدا يعود لطائفة الكاكائيين في بلدة تقع الى الجنوب من مدينة كركوك.