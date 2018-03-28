تركيا تجدد تهديدها للعراق: هذا ما سنفعله في سنجار

جددت تركيا، اليوم الأربعاء، المطالبة بانسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من مدينة سنجار، شمالي نينوى، ملوحة بأنها ستقوم بذلك في حال لم تقم الحكومة العراقية بذلك.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي الذي اجتمع في أنقرة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، حيث أكد على “ضرورة منع الدولة العراقية لأنشطة منظمة PKK على أراضيها وإلا فستقوم أنقرة بذلك”، في إشارة إلى وجود حزب العمال الكوردستاني في المدنية.

كما شدد مجلس الأمن القومي التركي على ابعاد وحدات الحماية الكوردية من مدينة منبج، “وإلا فإن تركيا ستبادر لاتخاذ ما يلزم”، وفق تعبيره.

وكان المستشار الامني لقيادة العمليات المشتركة في العراق سعيد الجياشي قد اكد انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من سنجار واعادة انتشار قطعات الجيش العراقي محلها.

وتمثل سنجار بالنسبة لتركيا نقطة ستراتيجية مهمة، وذلك لكونها تحاذي من الجهة الشمالية الغربية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة مقاتلين كورد، كما توجد قاعدة عسكرية تركية بالقرب من المدينة، وبإحكام سيطرتها على سنجار ستقطع تركيا على الكورد الممر الواصل بين سوريا والعراق.