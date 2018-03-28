تركيا ترحب بإلغاء حظر الطيران الدولي في كوردستان وتؤكد التزامها به

رحبت تركيا بقرار الحكومة العراقية الغاء الرحلات الدولية في مطاري اقليم كوردستان وقالت إنها نفذته.

واستأنفت الخطوط الجوية التركية يوم امس الاثنين اولى رحلاتها الجوية الى مطار اربيل بعد توقف استمر لنحو نصف عام. واستثنت تركيا السليمانية من الرحلات.

وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 13 آذار مارس الجاري الغاء حظر الطيران الدولي في مطاري اربيل والسليمانية بعد حظر فرضته بغداد في 29 من ايلول سبتمبر ردا على استفتاء الاستقلال الذي اجري في كوردستان في 25 من الشهر نفسه.

ورحب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بقرارات العبادي “الايجابية” بإلغاء حظر الطيران الدولي في كوردستان وإعادة صرف رواتب الموظفين.

تعليقات يلدريم نقلها بيان للحكومة العراقية صدر الثلاثاء بعد اتصال هاتفي اجراه مع العبادي.

ونقل البيان عن يلدريم القول إن “تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الى المطارين”.

كانت الخطوط الجوية التركية قد قررت وقف رحلاتها الجوية الى الاقليم ردا على الاستفتاء حظي بالتأييد الساحق لصالح الاستقلال عن العراق.