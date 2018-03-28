تكبيرة الإحرام ..شعور بالحنان والرحمة الإلهية

احمد الركابي

إن الصلاة مصدر أساس ودائم ومتجدد، تزكى القلب وتسمو به عن جواذب الأرض وتعين على تخطى العقبات، فالصلاة صلة وقرب من الله، وما أحوجنا إلى هذا القرب نشكو له ضعفنا، ونتجرد من حولنا وقوتنا لنحيا فى كنف حوله وقوته،

لقد جمع الإسلام بين جنباته أفضل الوسائل لتهذيب النفس، وتجديد الروح، وتزكية الأخلاق، وعلى المسلم العمل على إحياء قلبه قبل توقفه للأبد، والتزود ببعض معينات الطريق التى تساعد على اجتياز عقبة الدنيا.

فالصلاة من أهم العبادات التي يجب على المسلم أن يفقه أحكامها درسا و تطبيقا لعظم قدرها و سمو مكانتها في الإسلام فإذا كان الإيمان قولا باللسان و اعتقادا بالجنان فالصلاة عمل بالأركان و طاعة للرحمن ولما كانت الصلاة عبادة يتحقق فيها التجرد لله وحده و تربية النفس على المعاني الإيمانية التي تعد المؤمن لحياة كريمة في الدنيا و سعادة سرمدية في الآخرة

تفتتح الصلاة بالتكبير (الله أكبر) وتكبير الله تعالى يشرع في المواطن الكبيرة العظيمة؛ ولذا شرع عند لقاء العدو، وله تأثير عجيب في إلقاء الرعب في قلوب الأعداء، حتى إنهم ليهزمون بالتكبير أكثر من هزيمتهم بالسلاح

(وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الزُّمر:67]

قال الإمام الصادق (عليه السلام )( فإذا كبرت، فاستصغر ما بين السماوات العلى والثرى دون كبريائه، فإن الله ـ تعالى ـ إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر، وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره، قال: يا كذاب أتخدعني؟! وعزتي وجلالي! لأحرمنك حلاوة ذكري، ولأحجبنك عن قربي والمسرة بمناجاتي! )

ومن هذا المنطلق فقد اشار المحقق الاستاذ الصرخي في كتاب الصلاة عن اهمية تكبيرة الإحرام وهذا مقتبس منه جاء فيه :

((بتكبيرة الإحرام (الله أكبر) ينبغي أن تشعرك وتحسسك بمن تقف بين يديه جل جلاله ، فتنـزعك من حطام الدنيا وتلبسك الجد والشعور بالمسؤولية والحاجة إلى الحنان والرحمة الإلهية بعد التعقل والحكمة والشعور بالجلال والعظمة للمنعم والقادر والقاهـر.))

مقتبس من كتاب الصلاة للمحقق الأستاذ الصرخي.

إذا كبرت تكبيرة الإحرام، تذكر ان معناها: أنه تعالى اكبر من ان يوصف، أو أكبر من كل شيء، أو اكبر من أن يدرك بالحواس، أو يقاس بالناس. فانتقل منه إلى غاية عظمته وجلاله، واستناد ما سواه إليه