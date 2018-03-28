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حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً لموظفي الصحة

أعلنت نقابة الاطباء في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انه وبعد توجيه طلبات الاطباء الى الرواتب والحقوق المالية، فان مجلس وزراء اقليم كوردستان تدخل بشكل مباشر، وتعهد بمراجعة رواتب الاطباء والموظفين الصحيين وحلها.

جاء ذلك في بيان للنقابة مشيراً الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اعادة النظر في مسألة الرواتب.

وطمأن بيان النقابة الاطباء بأن مطالباتهم خلال الفترة الماضية حققت مرادها، مبيناً أن حكومة الاقليم تعهدت بمعالجة معظم مشكلات الراتب.

يشار الى ان الكوادر الطبية خرجت في تظاهرات احتجاجية ضد قانون الادخار، مطالبين الحكومة الاتحادية بتسليم موظفي كوردستان الرواتب كاملة أسوة بباقي المحافظات العراقية.

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