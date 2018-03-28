داقوق… الكورد يهجرون قراهم خوفاً من تحركات داعش

نشر تنظيم داعش خلال أسبوع واحد صوراً لأكثر من عشر عمليات نفذها مسلحوه في المناطق التابعة لقضاءي داقوق وطوزخورماتو. تهديدات داعش، أدت بسكان القرى الواقعة إلى الجنوب من داقوق إلى أخلاء قراهم بصورة كاملة أو جزئية، وباتت القوات العراقية في جنوب وغرب مدينة كركوك لا تسيطر إلا على مراكز الأقضية والنواحي.

وأعلن أحد سكان قرية كوباني جنوب قضاء داقوق، لم يشأ الكشف عن هويته حفاظاً على حياته، “قرية كوباني التي كانت تضم فيما سبق ثلاثين عائلة كوردية، لم يبق فيها الآن غير عائلة واحدة، وإضافة إلى قرية كوباني، باتت قرى سيد ولد، حسام الدين، زنقر خالية تماماً من العوائل الكوردية”.

تهديدات داعش وتحركاته المفاجئة تزداد يوماً بعد يوم، وفي المقابل لا توجد قوة أمنية أو عسكرية تحمي تلك المناطق، ويعيش سكانها في أجواء يطغى عليها الخوف والقلق.

ويقول أحد سكان قرية هفتغار، التي تحادد المواقع التي كان البيشمركة فيما مضى يقاتلون داعش منها، إن هذه المواقع خالية الآن وليست فيها قوات أمنية أو عسكرية، ويضيف: “يدخل مسلحو داعش إلى قريتنا علناً، وخصوصاً في الليل، ويشترون ما يحتاجون إليه من السوق والمحلات التي في القرية”.

وأوضح هذا المواطن أن “داعش أصبح يشكل خطراً على القوات الأمنية على الطرق الرئيسة”.

نشر مسلحو داعش يوم السبت، 24 آذار 2018، صور ثمانية من أفراد الشرطة الاتحادية تم اختطافهم على الطريق الرئيس بين كركوك وبغداد وتم فيما بعد إعدامهم من قبل المسلحين رمياً بالرصاص. كما نشر داعش صورة شخصين، زعم التنظيم أنهما قياديان في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، تم أيضاً رميهما بالرصاص، كما نشر داعش تصوير فيديو لتفجير مزار تابع للكاكائية في قضاء داقوق.

في 16 أكتوبر الماضي، شن الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي مدججين بأسلحة ثقيلة، هجوماً واسعاً على مواقع البيشمركة وسيطروا على مدينة كركوك. بعد ذلك، سبب غياب البيشمركة عن المحافظة وأطرافها فراغاً أمنياً استغله مسلحو داعش لاستئناف نشاطهم. وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، آزاد جباري، قد أعلن في وقت سابق أن “الذين جاؤوا مؤخراً (إلى محافظة كركوك) ينتمون إلى الجيش أو إلى الحشد الشعبي، ولا خبرة لديهم عن المسائل المتعلقة بحفظ الأمن.

استأنف داعش تحركاته في تلك المنطقة، ويركز مسلحوه الأن على اتباع تكتيكات حرب العصابات في ضرب القوات العراقية والفرار، ويقول آزاد جباري: “خاض الدواعش معركتين قويتين، وفي كركوك هاجموا المشفى العام لاستعادة أحد جرحاهم منه”.

ومنذ 16 أكتوبر، تسمع أصوات تفجيرات كثيرة في كركوك، كان آخرها في ليلة 24 آذار الجاري، في شارع المحافظة حيث أدى تفجير عبوة لاصقة بسيارة إلى جرح أربعة أشخاص.

وانتقد جباري القوات التي تتولى مسؤولية الحفاظ على أمن كركوك حالياً، موضحاً أن “القوات العراقية قليلة الخبرة من الناحيتين العسكرية والأمنية، وقد تركت أسلحتها وراءها ولاذت بالفرار”، وقال أيضاً: “لدى داعش مؤيدون في المنطقة ومرشدون، وهو الآن يعمل على استعادة قواه والاستعداد لحرب أخرى وعندها لن يتمكن العراق من القتال في جبهتين في آن واحد وفي فترة قصيرة”.

من جهة أخرى، قال المدير السابق لشرطة أقضية ونواحي كركوك، العميد سرحد قادر: “هناك الآن بعض المرتبطين بداعش والذين كنا قد اعتقلناهم في السابق، أطلق سراحهم، ويتجولون بحرية في مراكز المدن، بل أن بعضهم انخرط في صفوف الحشد الشعبي”.

وبيّن قادر: “خلال حرب داعش، قمنا بأسر 235 مسلحاً من داعش تمت محاكمتهم، وبعد 16 أكتوبر تمت محاكمة 25 آخرين من أسرى داعش الذين كانوا في قبضتنا، أما مسلحو داعش الذين استسلموا لقوات البيشمركة في فترة عمليات الحويجة وقامت البيشمركة بتسليمهم إلى القوات العراقية، فقد أطلق سراحهم وبدأوا بتشكيل خلايا نائمة”.

وعن تصاعد وتيرة تحركات داعش، قال العميد سرحد قادر إنه بعد 16 أكتوبر باتت مراكز المدن تحت سيطرة القوات الأمنية والجيش العراقي “لكن خارج مراكز المدن، والقرى الواقعة جنوب كركوك وغربها تخضع لسيطرة مفارز داعش، ودفعت تحركات داعش في منطقة داقوق القوات العسكرية العراقية إلى اتخاذ حالة التأهب”.

كما دفعت تهديدات داعش ونشاطه اليومي بعض رؤساء القبائل العربية إلى اعتبار عودة البيشمركة إلى مناطقهم ضرورية، لاعتقادهم بأن استعادة داعش عافيته سيفسد عليهم حياتهم ويجبرهم على النزوح مجدداً.

ويؤكد المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي في شمال العراق، علي الحسيني، أنهم يستعدون لكل الإحتمالات وأن اجتماعاً عسكرياً عقد وتقرر من خلاله الإسراع في نشر قوات الشرطة الإتحادية والرد السريع في مناطق داقوق وطوزخورماتو، وأنهم أرسلوا تعزيزات إلى تلك المناطق لسد الثغرات، وأضاف “تم نشر اللواء 52 للحشد الشعبي في المنطقة الممتدة من طوزخورماتو وسليمان بيك مروراً بنقطة تفتيش الصفرة وناحية الشمال ووصولاً إلى العظيم، وتم بالتسيق مع فرقة دجلة في صلاح الدين لنصب سواتر مشتركة على الجانب الآخر من سلسلة جبال حمرين لغرض القضاء على تهديدات داعش.