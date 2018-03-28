رحيم الدراجي: تم هدر 1126 مليار دولار من واردات النفط منذ العام 2003

كشف، عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رحيم الدراجي، الثلاثاء، هدر 1126 مليار دولار من واردات النفط منذ 2003 حتى هذه اللحظة، دون احداث تغيير ملموس في واقع البلد.

وقال الدراجي خلال استضافته في برنامج عينNRTعربية اليوم (27 اذار 2018)، انه “لولا قصور النظام السابق لكانت حكومات مابعد 2003، تسكن المخيمات وادارت البلد من هناك”.

واكد الدراجي وجود جهات سياسية تقوم بجلب شركات وهمية ومنحها 60% من اصل مبلغ المشروع باكمله ثم تختفي تلك الشركات.

واضاف، ان هناك 6000 الاف مشروع تم التعاقد عليها ودفع القسط الاول من مبالغ التنفيذ، لكن بالنتيجة لم ينفذ منها شيء، كما ان بعض الشركات الاجنبية منها لم تكن تملك شيئا ومنها عقد اطلعت عليه شخصيا تم توقيعها بمبلغ 6.250 مليار دولار من قبل وزير الكهرباء ومجلس الوزراء ورئيس لجنة الطاقة دون ان يكون للشركة كرفانة واحدة.

واوضح، ان “كل المشاريع تم تخصيص الاموال اللازمة لها في ميزانية الدولة، لكن الذي يحصل ان صاحب الشركة يأخذ نسبة من اموال المشروع مع توقيع العقد دون ان يقوم بتنفيذ اي شيء ويترك المشروع بعد ذلك”.

وتابع، ان “شركات النفط الاجنبية العاملة في البصرة يسجلون سعر بطل الماء بـ 10 دولارات على الدول العراقية وانه يدفع ما يقارب الـ 12 مليار دولار من اموال الشعب العراقي لهذه الشركات الاجنبية”.

وحول مشاريع الاستثمار قال الدراجي، ان الاستثمار في العراق خدعة حقيقية وليس له علاقة بقواعد الاستثمار فالعراق يمنح القروض للمستثمرين لتنفيذ المشاريع ويعطى ضمانات سيادية بقيمة المقاولة ويخصص الارض للمشروع بدون مقابل”.

ا.ح