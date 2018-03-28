رد الهيئة الوطنية للاستثمار والعتبة الحسينية المقدسة

م / برنامج ( نقطة الصفر )

تحية وتقدير

بثت قناة أسيا الفضائية يوم الخميس الموافق 22/3/2018 حلقة من برنامج ( نقطة الصفر) تطرق خلالها السيد عقيل الطريحي محافظ كربلاء المقدسة الى عدد من القضايا المتعلقة بمشروع مطار كربلاء ، منتقداً غياب دور المحافظة كحكومة محلية ووزارة النقل عن تفاصيل هذا المشروع رغم أهميته الستراتيجية الكبيرة كمشروع لاهالي المحافظة .

حيث أشار في حديثه الى الهيئة الوطنية للاستثمار كجهة مانحة للاجازة الأستثمارية والعتبة الحسينية المقدسة بصفتها الجهة المستثمرة متضمنا حديثه مغالطات عديدة من حيث عدم اطلاعه على تفاصيل الاحالة و(خداعه) بشان المشروع مع ذكره لارقام وتفاصيل غير دقيقة وبهذا الصدد نود بيان الأتي :-

1. أن مشروع مطار كربلاء الدولي ( مشروع مطار الفرات الاوسط الدولي) تم عرضه للأستثمار بموجب قرارات مجلس الوزراء المرقمه ( 313) لسنة 2009 و309 لسنه 2009 و404 لسنه 2014 وبناءً على ذلك تم الاعلان عنه كفرصة استثمارية بتاريخ 22/3/2013 من قبل وزارة النقل وليس من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بصورة منفردة .

2. ان الجهة التي احالت المشروع الى العتبة الحسينية هي وزارة النقل بصفتها الجهة المنظمة للنشاط وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العتبة الحسينية المقدسة بتاريخ 25/12/2014 باعتماد العتبة كمستثمر لمطار كربلاء الدولي ، وجاء دور الهيئة الوطنية للاستثمار بصفتها الجهة الحكومية المختصة بمنح الاجازات الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل والتي قامت بدراسة امكانيات الشركات التي طلبت ان تكون منفذة للمشروع وتقييم مقدرتها الفنية والمالية بالتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة واطلاع وزارة النقل والحكومة المحلية في المحافظة ، وفي ضوء ذلك تم اختيار مجموعة الرضا للاستثمار وعدد من الشركات المتخصصة في بناء المطارات كشريك في تنفيذ المشروع ليتم منح الاجازة الاستثمارية الى هذه الجهات تحت رقم (120 /2017 ) عملا بما ورد في مذكرة التفاهم في اعلاه ومتطلبات منح الاجازة الاستثمارية الواردة في القانون اضافة لكون الشركات التي تم اختيارها هي افضل من غيرها في هذا المجال .

وتجدر الاشارة الى ان السيد المحافظ كان من الحاضرين في الاجتماع الخاص بتقييم هذه الشركات بالاضافة الى ممثلين في مجلس المحافظة .

3. بالرغم من عدم توقيع العقد الاستثماري مع الجهة التي صدرت لها الاجازة الاستثمارية الا انها قد باشرت بتنفيذ المشروع تاكيدا لمصداقيتها وحرصها على انجازه في التوقيتات المعينة وانفقت مبلغاً بحدود (21) مليون دولار لغاية توقيع العقد الاستثماري الخاص بمطار كربلاء الدولي بتاريخ 11/3/2018 من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار الذي راعى اختيار افضل الشركات العالمية لاغراض التنفيذ وافضل الاستشارين الدوليين لاغراض المراقبة كما اشترط وجود دور لشركة (ADPI) المصممة لمشروع المطارعند تنفيذ المشروع والتي زارت المشروع بتاريخ 20/2/2018 والتي ابدت ارتياحها لجدية العمل المنفذ على الارض.

مع الاشارة الى ان مجلس محافظة كربلاء قد اشاد بجهود الهيئة الوطنية للاستثمار وجدية الشركة المنفذة نظراً لتقدم العمل في المشروع .

4. وردت ارقام ومعلومات غير دقيقة في حديث السيد المحافظ من حيث عدد المسافرين الذين سيستوعبهم المطار اذ ان هذه الاعداد سيكون استيعابها وفقا لمراحل تنفيذ المشروع وبشكل لا يعيق من دخول المطار حيز التشغيل التجاري ضمن الجدول الزمني المحدد .

5. لقد كانت الهيئة الوطنية للاستثمار على تواصل مستمر مع الجهات العليا سواء اكانت تنفيذيه ام رقابية ، اضافة الى تواصلها مع وزارة النقل والحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة وان لجنة الرقابة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء المقدسة لديها زيارات دورية لموقع العمل ، ومن جهة اخرى فان السيد وزير النقل كان على اطلاع بمراحل منح الاجازة وتوقيع العقد الاستنثماري .

اننا وفي الوقت الذي نستغرب فيه من اطلاق هذه التصريحات من قبل السيد المحافظ دون ان تكون مستندة الى دليل او مخاطبة للهيئة الوطنية للاستثمار او العتبة الحسينية بالتحفظ او بيان رأي مخالف للاجراءات التي كانت تتبعها الهيئة طوال فترة التفاوض ومنح الاجازة وتوقيع العقد .

فاننا ندعوه لممارسة دوره الفعلي بالتواصل وفق القنوات الرسمية سواء مع الهيئة او العتبة الحسينية لكونه مشروع يخدم المواطن العراقي بشكل عام والمحافظة بشكل خاص بدلا من اتخاذ الاعلام كوسيلة للتعبير عن مايراه خلافات بينه وبين جهات حكومية مختصه.

كما ندعو قناتكم الموقرة وكل وسائل الاعلام الراغبة لزيارة موقع المشروع في المحافظة والاطلاع على واقع حال المشروع وتفاصيل تنفيذه .

مع التقدير

الهيئة الوطنية للاستثمار مع العتبة الحسينية المقدسة