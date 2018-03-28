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رفع الحظر المفروض على نقل الدواجن بين المحافظات العراقية

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على تسويق الطيور الداجنة بين المحافظات، “بعد القضاء بشكل تام على مرض إنفلونزا الطيور، الذي تفشى في محافظات شرق وجنوب البلاد قبل 3 أشهر”.

وأبلغ مهدي ضمد القيسي وكيل وزارة الزراعة، في تصريح له أن “وزارة الزراعة رفعت اليوم الحظر المفروض على تسويق الطيور الداجنة بين المحافظات، بعد تطويق والقضاء على مرض إنفلونزا الطيور”.

وقال إن “أصحاب حقول الدواجن في محافظتي ديالى وبابل، بإمكانهم الآن استئناف تسويق منتجات حقولهم من وإلى بغداد، وباقي المحافظات العراقية”.

وحسب مديرية البيطرة العراقية، في تصريحات صحفية حديثة، فإن أكثر من 500 ألف دجاجة تم إعدامها بعد ظهور إصابات بمرض انفلاونزا الطيور، في حقول للدواجن في ديالى وبابل، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقررت الحكومة الاتحادية في يناير الماضي، حظر جميع منتجات الدواجن في مزارع محافظة ديالى وبابل، بعد إعدام مئات آلاف الطيور الداجنة، نتيجة إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور.

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