سلطات أربيل تشن حملة اعتقالات بين صفوف النشطاء على خلفية التظاهرات

إعتقلت السلطات الأمنية في أربيل، الثلاثاء، العشرات من النشطاء المدنيين على خلفية التظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أيام في اقليم كردستان للمطالبة بإلغاء نظام الادخار الاجباري للرواتب.

وابلغ شهود عيان قناة NRT عربية أن “القوات الامنية اعتقلت اليوم 27 آذار 2018 العشرات من النشطاء المدنيين في أطراف حديقة شاندر وسط اربيل للحيلولة دون وصولهم الى الشارع الرئيسي المؤدي الى مبنى مجلس الوزراء.

فيما رصدت كاميرات NRT اليوم الثلاثاء مهاجمة القوات الامنية ضد عشرات المتظاهرين في قضاء آكري بمحافظة دهوك الذين يطالبون برفع نظام الادخار الاجباري عن رواتبهم.

يذكر أن سلطات الاسايش في اربيل اصدرت أمس الاثنين بيانا أوضحت فيه انها بصدد إجراء تحقيق في الانتهاكات التي وقعت ضد عدد من المتظاهرين والنشطاء المدنيين من قبل مسلحين يعتقد أنهم تابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني.