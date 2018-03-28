صحة الكرخ / اجتماع لمناقشة ابعاد و مقررات المؤتمر السادس و التحضير للمؤتمر العلمي السابع

عقدت دائرة صحة بغداد الكرخ و برئاسة مدير عام الدائرة الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) على قاعة الدائرة اجتماع مع اللجان العلمية و التشريفات للمؤتمر العلمي السادس الذي انعقد في فندق المنصور ميليا لمناقشة ابعاد و مقررات المؤتمر و تقيم المؤتمر من كافة الجوانب الطبية و الصحية و الهندسية و الاعلامية التي كان لها دور كبير في مخرجات هذا المؤتمر و تغطيته في جميع و سائل الاعلام المرئية و المقروءة و كذلك التحضير للمؤتمر العلمي السابع و تم في الاجتماع عرض فديو حول المؤتمر

و اثنى الحجامي في كلمته التي القاها بدور جميع اعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر و الجهود المبذولة و التنظيم الرائع و النجاح الكبير الذي لاقاه المؤتمر و الحضور الكبير

و اكد الحجامي على ضرورة الاعداد للمؤتمر العلمي السابع و تحديد الوقت المناسب للمؤتمر بغية تقديم اكثر عدد من البحوث العلمية و الطبية و طباعة الفولدرات .

الاعلام و العلاقات