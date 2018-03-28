فى معرض البحرين الدولى للكتاب بجناح أطلس و معرض بغداد الدولى للكتاب 2018 بجناح أطلس و…فى معرض الأسكندرية الدولي للكتاب 2018 بجناح أطلس

تشارك هانم داود فى معرض البحرين الدولى للكتاب بجناح أطلس و معرض بغداد الدولى للكتاب 2018 بجناح أطلس

و…فى معرض الأسكندرية الدولي للكتاب 2018 بجناح أطلس

هل تحققت أحلامك بعد رحله البحث عن الكنز،هل كان قراركم صائب،وهل يوجد بينكم من يعيش فى ندم بعد الغضب والطموح والبحث عن الكنز،هل وجدتم بعضا مما تريدالنفس الثائره فى رحلتها نحو الكنز،الكل فقد الكثير فى رحله البحث عن الكنز،هل يستحق كل هذه الكوارث التى صادفتكم فى رحله البحث،هل ذكرى هذه الأيام تسعدكم أم تسبب لكم العذاب والآرق،هل يكفى أن البعض قفزت له بعض من المكاسب بعد مغامره الكنز ،هل كسرتم حاجز الخوف بداخلكم بالجرأه التى سطعت أثناء البحث عن الكنزبعد إعلان صوت العصيان

وتشارك الكاتبه .بروايه وخنت قلبى /، وروايه صوت العصيان،/وروايه قلوب مراهقه،/وديوان أمل وعتاب/وروايه نهايه أسطوره

هانم داود