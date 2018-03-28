لافروف يتهم الولايات المتحدة بابتزاز روسيا

اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن واشنطن “تنظم عملية ابتزاز كبرى” لروسيا.

وقال لافروف في تصريحات له اليوم (27 اذار 2018)، ان “الولايات المتحدة تضغط على عدد من الدول أخرى للمشاركة في حملة الطرد الجماعي للديبلوماسيين الروس، كرد على محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته باستخدام مادة كيماوية سامة في بريطانيا”.

واشار الى ان واشنطن تقوم بتنظيم عملية ابتزاز كبرى لموسكو، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك إلا “قليل من الدول المستقلة في أوروبا الحديثة”.

وأكد لافروف، أن بلاده سترد بشكل مناسب على القرار الذي وصفه بأنه “غير ودي واستفزازي”، موضحا أن بلاده لا يمكنها “التغاضي عن هذه الصفاقة”.

وحدد لافروف الولايات المتحدة وحملها المسؤولية الأولى عما يجري قائلا: “عندما تقع عملية طرد ديبلوماسيمن دولة ما يُهمس إلينا سرا بالاعتذار ونفهم بالتأكيد أن هناك ابتزازا ضخما وضغوطا هائلة وهي الوسيلة الأولى للأسف لواشنطن في التعامل على الساحة السياسية الدولية”.

وتابع قائلا، “أعتقد أننا كنا على حق عندما أكدنا من قبل أنه لم يعد هناك إلا قليل من الدول المستقلة في أوروبا الحديثة”.

وقامت 25 دولة مختلفة بطرد 140 ديبلوماسيا روسيا من أراضيها فيما يعد أكبر عملية عقاب ديبلوماسي في التاريخ.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على أنه من المرجح أن تكون موسكو ضالعة في تسميم سكريبال وابنته جنوبي إنجلترا، لكن موسكو تنفي أي دور لها فيما تعرض له.

ك.ف