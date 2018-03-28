محافظ النجف الأشرف برفقة مدير عام الصحة يتفقدان مركز الوافدين

في خطوة جديدة تعزز عمق التعاون و التنسيق المشترك بين الحكومة المحلية في النجف الأشرف و دائرة الصحة تفقد كل من السيد محافظ النجف الأشرف و مدير عام الصحة مركز العوز المعاني الخاص بإستقبال الوافدين للوقوف على إحتياجاته نظراً لما يمثله من أهمية صحية و بوابة عالمية يمر عبرها الوافدون إلى المدينة المقدسة من شتى بقاع المعمورة .

وقال السيد لؤي الياسري في حديث للمكتب الإعلامي لمدير عام الصحة “من صميم عملنا أن نتابع كل المفاصل الخدمية و الدوائر في المحافظة ومن أولوياتنا الصحة ،مؤكداً بأن التنسيق عال المستوى بين الإدارة المحلية و دائرة صحة النجف الأشرف و هذا يشهد له الجميع ،موضحاً بأن نقل الصلاحيات أدى لتعسف في بعض المحافظات إلا أننا في النجف الأشرف أعطينا الحرية الكاملة إلى مدير الصحة والحمد لله حصل إبداع بالعمل رغم الصعوبات .

و بين محافظ النجف الأشرف بأن مركز الوافدين من المراكز المهمة جدا كونه يتعامل مع وافدين أجانب وعرب ويجب أن يكون في أعلى مستوى لأن الوافد سينقل لبلده ما يشاهده في المركز و ينتقد الحكومة العراقية و ينتقد الجميع ،لذلك رأينا وجود نواقص في المركز في غضون إسبوعين سوف تعالج بما في ذلك الشارع المواجه للمركز ليظهر بحلة راقية تليق بإسم الحكومة العراقية و النجف الاشرف .

بدوره أعرب مدير عام الصحة عن غبطته لمستوى التعاون و التنسيق بين الحكومة المحلية و دائرة الصحة وهذا ينعكس بشكل إيجابي على مستوى ما تقدمه المؤسسات الصحية و يساعد على تذليل كل العقبات و مواجهة التحديات التي تعترض سبيل علمنا ، لذا نثني على الدور الكبير للسيد محافظ النجف الأشرف و نشاطره الرأي لإظهار مؤسساتنا الحكومية بأفضل صورة ،موجهاً بتشكيل فريق عمل من كوادر هندسية و فنية لإكمال النواقص في المبنى من آثاث و تصليح للأجهزة الكهربائية ، و لافتاً إلى أن المركز يختص بالتحقق من سلامة الوافدين و عدم حملهم للإمراض السارية و الإنتقالية ،عاداً النجف الأشرف بالبوابة العالمية التي تستقبل العمالة الأجنبية بشكل دوري فضلاً عن الزائرين من شتى بقاع المعمورة .